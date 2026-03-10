Las notas del Unicaja en la jornada 5 del Round of 16 de la BCL contra el Elan Chalon

El Unicaja consiguió en Francia doble premio: la victoria contra el Elan Chalon y el pase matemático a los cuartos de final de la Basketball Champions League. Otra vez con la 'vieja guardia' al frente. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.

Kendrick Perry (3) El peor partido de Perry en el peor momento. Dos puntos, 0/6 en tiros de campo y 2/4 en tiros libres en los últimos segundos. Nada de nada. -3 de valoración. Despertó mentalmente en la segunda mitad porque la primera...

Alberto Díaz (9) Repertorio brutal para ganar el partido en el último cuarto: ataque, defensa, dirección, intensidad... Absoluto líder y capitán. El que más lo quiso ganar. Ocho puntos, seis rebotes y cinco asistencias. Sabía lo que había en juego.

Justin Cobbs (5) Mientras estuvo en pista, partido sobrio. Le dio al equipo la experiencia que necesitaba cuando más sufría. Tres puntos y dos asistencias. Compartió pista con Perry.

Tyler Kalinoski (8) Partido completo y explosión final. Secó por completo a Hill en el último cuarto. Nueve puntos, tres rebotes y cinco asistencias. Pese a sufrir en el manejo del balón, es mucho más lo que da.

Chase Audige (3) Es un gran defensor, es el rol que tiene en este Unicaja, pero tiene que ser algo más en ataque. Algo. Tirador de tres, penetrador... Cualquier cosa menos parecer casi un figurante.

Nihad Djedovic (9) Soldado al servicio del equipo en el día más importante. 18 puntos y tres rebotes, clave en el tercer cuarto. Empezó algo blando en ataque, pero rápido se puso el mono de trabajo para sellar la victoria en Francia.

Jonathan Barreiro (7) Elevó el nivel físico del partido, endureció atrás y muy inteligente al corte para sacar bandejas sencillas. Importancia vital en la lucha por el rebote: cogió cuatro, desvió otros muchos y anotó seis puntos.

James Webb III (8) Paso adelante indispensable en los últimos meses. 13 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. En el otro lado, 1/5 en triples y cuatro pérdidas, pero es el que más juega en estos momentos. Imprescindible.

Killian Tillie (SC) Viajó a Francia por una posible baja de Rubit, pero acabó sustituyendo en la convocatoria a Duarte. Cero minutos, siguen esos problemas en la rodilla.

Emir Sulejmanovic (7) Muy completo. Desvió muchos tiros rivales con su intimidación y dio ocho puntos en momentos importantes. También cuatro rebotes. Si finalizara con más determinación de vez en cuando...

Olek Balcerowski (8) Líder de la pintura en ataque y en defensa. Ha reducido notablemente el número de tiros intentados. Aun así, ocho puntos y cinco rebotes. Estuvo imperial atrás con tres tapones. +18 con el polaco en pista.