El Unicaja gana la "final" de Chalon y logra el billete a cuartos de la BCL (70-80)

Prueba superada. El Unicaja sacó a relucir su estatus de vigente bicampeón de Europa FIBA para ganar este martes un partido a vida o muerte en Chalon. La victoria cajista tiene premio: el billete oficial para cuartos de final. Pero sobre todo, le permite evitar el fracaso estrepitoso de una eliminación europea antes de tiempo, que se habría certificado virtualmente en caso de haber perdido en Le Colisée de Chalon sur Saone.

Primeros o segundos

Los verdes suman 3 triunfos y ya son inalcanzables para el propio Chalon (2) y para el Würzburg (1). O sea, que el martes de la próxima semana, en el Martín Carpena, Unicaja y Joventut se jugarán la primera plaza de este grupo K europeo. Si los verdes ganan ese partido por 6 o más puntos, acabarán campeones de esta liguilla. Si pierden contra la Penya, o la victoria es por 5 o menos puntos, entonces los catalanes terminarán líderes y el equipo verde y morado pasará al play off de cuartos como segundo, sin ventaja de cancha, en la eliminatoria al mejor de tres partidos previa a la Final Four de Badalona.

Partido sin red

En un día de puerta grande o enfermería, de todo o nada y de vida o muerte, el equipo no tuvo una noche espectacular de baloncesto, es verdad, pero lo que hizo le valió para dominar durante casi los 40 minutos y para asaltar una pista que, en Europa, había sido tabú para todos sus visitantes, menos para el Alba de Berlín alemán. Había que ganar sí o sí. Y el Unicaja ganó. Sin Tillie, sin Kravish, sin Tyson Pérez e incluso sin Chris Duarte, baja de última hora por problemas físicos.

El campeón sigue vivo

Media Europa estaba pendiente de este partido. Galatasaray, AEK, Alba, La Laguna Tenerife... todos soñaban este martes con la derrota cajista, con quitarse del medio al "coco" de esta Champions de la FIBA desde hace ya un par de temporadas. Pues va a ser que no. De momento, el campeón sigue vivito y coleando. Es verdad que no con la sensación de dominio absoluto del pasado reciente, pero aspirando como el que más al título continental de esta 2025/2026.

Primer tiempo

El partido fue intensísimo desde el primer atraque y la primera defensa. Había mucho en juego y se notó. El acierto desde la línea de 3 permitió al Unicaja empezar mandando en el marcador. El entrenador del Chalon paró el partido con 10-15. El rival apretó muchísimo atrás y tiró de físico para intentar cambiar el rumbo del marcador. El Unicaja aguantó, encontró en el banquillo buenos minutos de Sulejmanovic, Djedovic y Cobbs y el partido alcanzó el minuto 10 con un muy interesante 15-22.

Un parcial de 12-2 en el arranque del segundo cuarto cambió las cosas, 27-24. Ibon Navarro llevó a los suyos al rincón de pensar. Sin ritmo, sin acierto y sin ideas, el equipo de Los Guindos sufrió. Un par de contraataques devolvieron la ventaja al Unicaja, 28-29, a 5 del descanso. El intercambio de fallos, de pérdidas de balón y de canastas después colocaron al descanso un marcador de 35-37. Todo por decidir de cara a los últimos 20 minutos.

Segundo tiempo

Ibon apostó por dos bases al mismo tiempo en pista. Los verdes estiraron la renta a 6, 36-42. Un triple de Djedovic amplió la diferencia a un muy prometedor +9, 38-47. Sin grandes alardes, el objetivo estaba un poquito más cerca.

Djedovic fue el faro que guio al equipo en ataque en los últimos minutos del tercer cuarto. Un 3+1 de Nadolny permitió al Chalon estar un poquito más cerca del Unicaja, a falta ya solo de los 10 últimos minutos: 51-59.

Dos triples seguidos del Chalon pusieron el partido en un puño, 57-59. La tensión era máxima. El rival igualó el marcador después de muchos minutos. Partido nuevo, 65-65, con 4.47 hasta el bocinazo final. En el momento de la verdad, el Unicaja apostó por su defensa para aguantar la reacción local y para afrontar los últimos 60 segundos con un +8: 65-73. Fue la sentencia. Los tiros libres finales solo valieron para alargar la agonía de los franceses y para disfrutar, ahora sí, del seguro triunfo de los cajistas: 70-80.

Noticias relacionadas

Zaragoza y Joventut

El equipo regresa feliz a Málaga con la mirada puesta en la visita del próximo sábado al Carpena del Casademont Zaragoza de Joan Plaza, pero también mirando de reojo a ese Unicaja-Joventut del martes de la próxima semana, en el Palacio, a partir de las 20 horas. Otra final europea para los verdes, aunque menos trascendente de la ganada en la pista del Elan Chalon.