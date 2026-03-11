Chris Duarte y Alberto Díaz, dos problemas de lesiones más para la enfermería del Unicaja

Siguen creciendo los problemas físicos en el Unicaja. El equipo ganó en Chalon este martes un partido vital para la supervivencia cajista en la Basketball Champions league, pero volvió a hacerlo con demasiadas bajas.

El equipo llegó a Francia a jugarse la vida en Europa sin David Kravish y sin Tyson Pérez. El pívot de pasaporte búlgaro está en la última fase de recuperación de su rotura de peroné. Al ala-pívot hispano dominicano le quedan tres semanas de tratamiento conservador de su problema en el tendón. Sí viajó Killian Tillie, pero sin opciones de jugar ya que todavía tiene molestias en la rodilla. Se confía que su regreso al juego esté cerca, pero dependerá de si remite o no el dolor.

Chris Duarte

A todos esos problemas hay que sumar dos nuevos nombres propios para la enfermería del Unicaja. Chris Duarte no pudo jugar este martes en Le Colisée de Chalon sur Saone por unas molestias que se produjo justo al final de la sesión de entrenamiento matinal del equipo, previa al partido contra los galos. El club de Los Guindos no ha especificado qué tipo de molestias son ni cuánto tiempo necesitará para recuperarse, por lo que su presencia el próximo fin de semana en el partido liguero contra el Casademont Zaragoza es una incógnita.

Alberto Díaz

Por si esto fuera poco, con el partido de este martes ya sentenciado, Alberto Díaz sintió molestias musculares que habrá que evaluar también en estas próximas horas, con el equipo ya de vuelta en la capital costasoleña. El capitán es un jugador muy importante en el equilibrio de la rotación cajista, como ha quedado evidenciado en estos últimos partidos, por lo que Ibon Navarro y su staff cruzan los dedos para que no haya lesión y pueda estar lo antes posible jugando con sus compañeros.