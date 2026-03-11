Estas son las cuentas del Unicaja para acabar campeón del Grupo K del Round of 16 de la BCL

El Unicaja selló su clasificación a los cuartos de final de la Basketball Champions League 2025/26 tras una victoria clave este pasado martes en la ciudad francesa de Chalon, donde se impuso por 70-80 al Élan Chalon.

Un triunfo importante, no solo por asegurar su presencia en la próxima ronda, sino también por dejar al equipo malagueño en una excelente posición para pelear en la última jornada por el primer puesto del Grupo K del Round of 16 de la Champions de la FIBA.

Imagen del Elan Chalon - Unicaja / BCL / LMA

Unicaja-Joventut, última jornada

Ahora, el equipo se enfrenta a un último y decisivo partido contra el Joventut de Ricky Rubio, en lo que será la última jornada de la fase de grupos.

El destino del liderato final de la liguilla depende de cómo se resuelva este enfrentamiento. Y no solo eso: la posición final también decidirá si Unicaja obtiene la codiciada condición de cabeza de serie de cara al sorteo de cuartos de final del viernes 20 del presente mes de marzo, una cuestión que puede ser fundamental en la lucha de los cajistas por alcanzar la Final Four de Badalona 2026.

Clasificación y escenario actual

Tras su victoria en Chalon, el Unicaja suma en la clasificación tres victorias y dos derrotas. Por su parte, el Joventut lidera el grupo con cuatro victorias y una sola derrota. La única opción para que el Unicaja acabe campeón de este Grupo K es ganando al Joventut en el Martín Carpena por cinco o más puntos. De esta manera, el Unicaja igualaría en la clasificación al equipo catalán (4-2), pero le superaría en el average, tras el 71-66 del partido de la primera vuelta de la liguilla jugado en el Olimpic de Badalona.

Clasificación del Grupo K del round of 16, tras 5 jornadas. / BCL

Por contra, una derrota cajista o incluso un triunfo por cuatro o menos puntos, permitiría a la Penya mantener su actual liderato y «condenaría» a los cajistas a la segunda plaza final.

Noticias relacionadas

¿Por qué es tan importante ser cabeza de serie?

Tener ventaja de cancha en el play off de cuartos de final al mejor de 3 partidos es crucial. Y es que el equipo que lidera su grupo tiene la posibilidad de jugar ante su público el primer y tercer partido (en caso de que fuera necesario) de esa eliminatoria previa a la Fina Four, lo que suele marcar la diferencia en eliminatorias tan igualadas. Además, el sorteo es más favorable para los líderes de grupo, quienes evitan enfrentarse con otros primeros clasificados hasta la mismísima Final Four.