Rival del Unicaja: ¿cuándo es el sorteo del play off de cuartos de final de la BCL?

El Unicaja jugará por cuarta temporada consecutiva los cuartos de final de la Basketball Champions League. El Unicaja ganó este martes en Francia al Chalon, sumando un triunfo clave, que le permite el pase matemático para la siguiente fase, sin necesidad de esperar a lo que ocurra en el Unicaja-Joventut de la próxima semana, en el que sí estará en juego la primera plaza del Grupo K del Round of 16.

¿Cuándo es el sorteo?

Con el pase a cuartos ya garantizado, la pregunta es: ¿qué rival tendrá el Unicaja para conseguir una de las cuatro plazas de la Final Four del próximo mes de mayo?

Eso lo sabremos el viernes de la próxima semana, 20 de marzo, en el sorteo que se celebrará en Badalona, a partir de las 12 del mediodía. Ese día y a esa hora el Unicaja sabrá su hoja de ruta previa a su intento de ser uno de los cuatro equipos que jueguen la Final Four del 7 al 9 de mayo.

¿Campeón o segundo de grupo?

El Unicaja no sabrá si es primero o segundo de grupo hasta el martes que viene, una vez se dispute en el Palacio Martín Carpena el partido Unicaja-Joventut. Si los verdes ganan por 5 o más puntos, acabarán como campeones del Grupo K de la BCL; mientras que si pierden contra los verdinegros, o ganan por 4 o menos puntos, terminarán segundos de grupo. La posición final es muy importante ya que el campeón de grupo jugará el play off de cuartos de final, al mejor de tres partidos, con ventaja de campo, mientras que el que quede segundo tendrá que ganar un partido fuera de casa para lograr el billete para la Final Four de Badalona.

James Webb III y Alberto Díaz, este miércoles en el Chalon-Unicaja. / BCL

Posibles rivales

El sorteo repartirá a los 8 supervivientes de la competición en dos bombos. En uno estarán los cuatro primeros de cada grupo, mientras que en el otro estarán los cuatro segundos. De los posibles rivales que se encontrará el Unicaja en el sorteo, teniendo en cuenta que el Joventut no puede tocarle en cuartos por haber sido rival en esta segunda fase, ya se conocen dos: AEK y Alba Berlín.

El AEK, uno de los máximos aspirantes a ganar la BCL 2025/2026. / BCL

Galatasaray, Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife están prácticamente clasificados, pero les falta certificarlo de forma matemática. El sexto será el Le Mans o el Rytas Vilnius lituano.

Noticias relacionadas

Final Four

Los cuatro equipos ganadores de cada eliminatoria son los que disputarán la lucha definitiva por el título. ¿Dónde? Tras Belgrado 2024 y Atenas 2025, ahora llega la Final Four de Badalona 2026. El Olimpic de la capital verdinegra será el escenario en el que los cuatro mejores equipos de la temporada lucharán por el cetro continental. ¿Estará el Unicaja entre los "elegidos"?