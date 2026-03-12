Parte médico del Unicaja: Alberto Díaz está ok, pero Balcerowski y Duarte son duda para el partido contra el Casademont Zaragoza

Buenas noticias desde la enfermería del Unicaja. O al menos mejores de las primeras sensaciones, tras el partido de la BCL en la cancha del Elan Chalon. Alberto Díaz se ha entrenado este jueves con el resto de los compañeros y han sido baja Chris Duarte y Olek Balcerowski, aunque en ambos casos no están descartados para el choque de este fin de semana contra el Casademont Zaragoza de Joan Plaza.

Comunicado oficial

El comunicado del club de Los Guindos dice textualmente: "En el apartado de dudas o lesionados, Ibon Navarro ha tenido novedades sobre el estado de 3 jugadores que regresaron de Francia con molestias. Las pruebas médicas realizadas el miércoles al llegar a Málaga tanto a Alberto Díaz como a Chris Duarte no muestran ninguna lesión grave, aunque en el caso del alero dominicano mantiene las molestias en la zona trasera de su pierna izquierda y es duda para el partido del sábado. Alberto Díaz, sin embargo, ha podido estar en el entrenamiento matinal. Por su parte, Olek Balcerowski no ha entrenado por un esguince de tobillo izquierdo producido durante el encuentro en tierras galas, y es duda para jugar ante Casademont Zaragoza, dependerá de la evolución de la lesión".

Duarte celebra una canasta durante el partido entre el Unicaja CB y el BAXI Manresa / Gregorio Marrero

Duarte

Las próximas horas serán decisivas para saber si los "tocados" pueden jugar el sábado ante el equipo maño. Duarte ya fue baja de última hora el martes, al lesionarse en el entrenamiento matinal previo a la disputa del partido. El jugador fue, por ese motivo, el descartado de Ibon Navarro para la finalísima europea en Chalon sur Saone.

Balcerowski, por su parte, se torció el tobillo durante la disputa del partido, aunque aguantó el dolor y pudo jugar, siendo además vital su participación debajo de los aros para ganar el partido y lograr el billete para los cuartos de final de la competición FIBA.

Ibon Navarro y David Kravish conversan en un entrenamiento previo a la leisón del pívot. / Unicajabfotopress/M.Pozo

David Kravish, Tyson Pérez y Killian Tillie

Hay que recordar que David Kravish sigue siendo baja, aunque ya en la parte final de la recuperación de su operación de la rotura del peroné, mientras que también está fuera del equipo Tyson Pérez, con problemas físicos en el tendón. Killian Tillie se vistió este pasado martes en el partido de la Champions pero no jugó ni un segundo por esas molestias que lleva varias semanas teniendo en la rodilla.