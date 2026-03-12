Todo sobre el Unicaja-Casademont Zaragoza de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde verlo por televisión

El Unicaja regresa este fin de semana al Martín Carpena después de un mes sin jugar ante su afición. La última vez que el equipo verde y morado jugó en casa fue el 15 de febrero, ante el Real Madrid, en el choque liguero de la jornada 20, justo antes del parón por la Copa del Rey de Valencia y la Ventana FIBA.

La afición cajista vuelve al Carpena. / Álex Zea

Clasificación

Los verdes afrontan este fin de semana la jornada 22 de la Liga Endesa recibiendo en Málaga al Casademont Zaragoza, que entrena el excajista Joan Plaza. El partido, ante uno de los equipos de la zona baja de la clasificación, es una buena oportunidad para que los cajistas sumen un triunfo más que les asiente en la zona alta de la tabla y les permita seguir optando al Top 4 liguero.

Lesionados

Ibon Navarro está pendiente de la enfermería. Kravish y Tyson Pérez son baja segura, mientras que Duarte, Alberto Díaz y Killian Tillie son duda y, si juegan, no lo harán en sus mejores condiciones físicas. La verdad es que no está teniendo suerte esta temporada el Unicaja con las lesiones.

Horario del Unicaja-Casademont Zaragoza

El encuentro contra el equipo maño se jugará este sábado, a partir de las 18.00 horas, en el Palacio Martín Carpena.

Noticias relacionadas

Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza, rival del Unicaja este sábado. / ACBPhoto

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Joan Plaza se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.