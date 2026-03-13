Ibon Navarro, antes de jugar contra el Casademont Zaragoza: "Tenemos que estar preparados, no hay partido fácil"

El baloncesto regresa este sábado al Palacio Martín Carpena. Después de un mes, el Unicaja se presenta ante sus aficionados para disputar la jornada 21 de la Fase Regular de la Liga Endesa. Visita Málaga este fin de semana el Casademont Zaragoza de Joan Plaza, un equipo que está en la zona baja de la clasificación, que acumula siete partidos consecutivos perdidos y sobre el que habló, entre otras muchas cosas, el técnico cajista, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado a las 18 horas.

Estado físico de la plantilla

"El jueves no entrenador ni Balcerowski ni Duarte, además de Kravish y Tyson Pérez. Killian sí hizo algo y Alberto también muy ligero. Espero que este viernes también lo puedan hacer. A ver si se puede sumar Olek, que tiene el tobillo bastante hinchado. Chris tiene molestias y trabajará al margen.

Con Tillie vamos a hacer entrenamiento con contacto y a ver qué sensaciones tiene. Este jueves tenía dolor, que para él es soportable, aunque el resto de los humanos quizás no podríamos ni movernos, pero él aguanta. Si tiene que completar la convocatoria de 12 como en Chalon, estará. Luego veremos si juega o no".

Doble victoria en Girona y Chalon

"Para el equipo, todos estos problemas físicos que tenemos son pequeños retos. Al final, la guardia pretoriana está sacando los partidos dando un extra. El otro día perdemos a Duarte en el entrenamiento de la mañana, nos encontramos con un jugador menos, pero la respuesta del equipo está ahí. Son dos victorias en Girona y Chalon en dos partidos muy complicados. El equipo respondió en Chalon, aguantó los goles y resistió. Los propios jugadores dicen que es el partido más duro que han jugado en los últimos años, a nivel de dureza y de permisibilidad arbitral. Nos encontramos con jugadores rivales que metieron muchos triples en los últimos minutos. Eso cambió el partido, porque lo teníamos muy controlado, pero nuestro trabajo en el rebote nos dio la victoria. Tenemos cosas que mejorar, a nivel de comunicación, de disciplina, de balance defensivo... pero esa consistencia en el rebote ha sido clave para las dos victorias".

Próximo rival: Casademont Zaragoza

"Han cambiado de entrenador. Seguro que con Plaza tendrán disciplina, cosas bien hechas, dureza, consistencia, valentía... Bueno, eso es lo que esperamos. Tenemos la experiencia de partidos como Burgos, Granada, Andorra. Equipos que están ahí abajo y han pasado por aquí. Llegan con el partido "perdido" de inicio y eso les hace jugar grandes partidos. Seguro que Zaragoza hará lo mismo.

Tenemos que estar preparados porque no hay ningún partido fácil. Tenemos que prensar que será un partido difícil. Tienen jugadores exteriores peligrosos. Seguro que tirarán más de 3 que hasta ahora, que son el que menos de la Liga. Yusta está en un momento espectacular. Partido complicado. Hay que controlar su juego sin balón y limitar que pisen pintura fácil. Tenenos que trabajar mucho, no queda otra".

Estado anímico del equipo

"Hemos ganado dos partidos, pero los problemas los seguimos teniendo. A mí me gusta lo que veo, cómo los jugadores se ayudan entre ellos, cómo se están juntando más cada día, cómo hay algunos que han dado dos o tres pasos adelante, como el otro día Cobbs en el segundo cuarto, que con los problemas de Perry y Alberto, él se echa el equipo a las espaldas. La vuelta de Alberto nos da muchas cosas a nivel de criterio, de tranquilidad, de liderato en el vestuario. Yo al equipo lo veo bien. No jugamos como nos gustaría jugar. Es difícil con tanto cambio de jugadores. Ante la negatividad de alrededor no podemos hacer nada, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de lo que depende de nosotros. Preparar cada partido como si fuera una final porque nosotros no podemos ir al tran tran, ir al 50% de los partidos y ganar".

Rotaciones

"Este equipo no tiene ningún excel. Lo que tenemos es un control de cargas muy estricto por parte del preparador físico. Los jugadores juegan hasta que estén en un riesgo de lesión o no pueda soportar una determinada carga. Con menos jugadores para jugar, tenemos que preparar a algunos jugadores para que puedan jugar más minutos. Eso quiere decir que pueden entrenar menos y que los entrenamientos son diferentes. Nos adaptamos a lo que tenemos. Nuestra forma de trabajar entre semana cambia por las circunstancias".

Mal momento de Kendrick Perry

"En las tres temporadas que lleva aquí, siempre ha tenido algún momento así. Es verdad que este año no es un momento aislado, ha pasado más veces. No se encuentra del todo bien en lo físico, también en lo anímico y en lo personal. Estamos todos tratando de ayudarle para que se sienta apoyado. Confiamos en él. Lo importante es que con él mal, han dado un paso adelante Alberto Díaz y Justin Cobbs. Ha sido algo propio del Unicaja todos estos años, que cuando alguien estaba mal, aparecían otros. Lo bueno también es que el equipo sigue siendo competitivo y sigue ganando y cumpliendo objetivos. Cuando recuperemos su mejor versión, el equipo dará un paso al frente seguro".