Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Málaga es mi casa y le deseo al Unicaja lo mejor, pero esta vez necesitamos ganar"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, avisó antes de viajar a Málaga de la calidad del Unicaja, por lo que abogó por llevar la iniciativa en el encuentro, que se disputará este sábado en el Palacio de Deportes Martín Carpena (18.00 horas). "Si realmente ellos juegan cómodos, nos van a ganar fácil y la diferencia en el presupuesto se va a notar", destacó en declaraciones a los medios de comunicación.

Ritmo de partido

El extécnico cajista, ahora en el equipo maño, ha abogado porque su equipo trate de llevar la iniciativa, algo que, si consiguen aplicar, les daría "opciones" de llegar al último cuarto con posibilidades de vencer, y advirtió: "Si no es así, nos pueden barrer".

Plaza espera a un Unicaja que tiene "potencial, 'róster' y banquillo suficiente para competir a un gran nivel", aunque haya jugado el martes y tenga otro duelo el martes que viene, ante el Joventut en Liga de Campeones. Así, recalcó que, si el Casademont quiere tener opciones en Málaga debe reducir "dramáticamente" el número de pérdidas y no desaprovechar los tiros abiertos cómodos.

Plaza dirige un entrenamiento. / Casademont Zaragoza

Regreso a casa

Con el partido contra el Unicaja, Joan Plaza regresa al que fue su equipo, una vuelta a un lugar que ha querido y donde también le han querido que le "apetece" mucho al técnico: "Málaga es mi casa, les deseo lo mejor", subrayó. "Pero, evidentemente, nosotros necesitamos ganar", apostilló el técnico sobre un duelo en el que el Casademont, desde el salto inicial, debe ser capaz de hacer "un partido serio" y con "hambre".

DJ Stephens, duda

Para el encuentro, informó de que el vestuario llega "bien", aunque mostró su preocupación por la posible baja de DJ Stephens, lesionado al final del entrenamiento del miércoles, mientras que Santi Yusta ha podido entrenar, pero "no está al cien por cien". No obstante, Plaza destacó que "ni una cosa ni la otra será excusa para lo que suceda en el partido".

DJ Stephens, duda para este sábado en el Carpena. / ACBPhoto

Racha de derrotas

Sobre la situación del vestuario zaragozano tras la derrota en Andorra la semana pasada, indicó que está "extrañamente bien" y que ha tenido una "muy buena" reacción, con jugadores que asumieron una parte de la responsabilidad. "Creo que han respondido bien, han entrenado a un buen nivel y tienen claro que hay pocas oportunidades, que quedan 14 partidos y que evidentemente el tiempo gira en contra nuestra", dijo.

Sobre ese encuentro ante el Morabanc, a pesar de perder, Plaza subrayó que el equipo mejoró en algo "fundamental", pues "no se rindió", un rasgo que ahora el Casademont debe convertir en su "santo y seña".