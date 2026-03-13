Unicaja-Casademont Zaragoza: Joan Plaza se reencuentra con Málaga y con el Martín Carpena

Joan Plaza vuelve este fin de semana a su "casa". El entrenador catalán, uno de los más reconocidos del baloncesto español, regresará a Málaga y al Palacio Martín Carpena, una ciudad y un pabellón en los que el barcelonés dejó una huella profunda e imborrable en su etapa como técnico del Unicaja Baloncesto, entre 2013 y 2018, periodo en el que se consolidó como una figura histórica del club malagueño.

2013

Plaza llegó al Unicaja el verano de 2013. Durante sus cinco campañas con el Unicaja, Plaza dirigió al equipo en 325 partidos oficiales, cifra que todavía constituye el récord de encuentros dirigidos por un entrenador en la historia del club malagueño. Bajo su batuta, el equipo compitió con regularidad en las principales competiciones europeas y nacionales, destacando especialmente la conquista de la EuroCup en la temporada 2016/17, el último éxito del club antes de llegar la gloriosa etapa actual con Ibon Navarro.

Récord de partidos: 325

El balance total de Plaza en Málaga señala 325 partidos con 176 victorias y 149 derrotas, un 54,15% de victorias entre Liga Endesa, Euroleague, Eurocup, Copa del Rey y Supercopa Endesa, tras 5 temporadas como técnico de los verde y morados.

Tras su salida de Unicaja al término de la temporada 2017–18, Plaza emprendió un periplo por distintos banquillos europeos y de la Liga Endesa: Zenit de San Petersburgo, Coosur Real Betis, AEK Atenas, MoraBanc Andorra y —desde febrero de 2026— el Casademont Zaragoza, próximo rival cajista este mismo sábado en una nueva jornada de la Liga Endesa.

Buen recuerdo en la "marea verde"

La etapa de Plaza en Málaga no solo se recuerda por el récord de partidos y el título continental, sino también por la identidad competitiva que el técnico imprimió al equipo. Su exigencia táctica y su capacidad para sacar rendimiento de plantillas con menos recursos que otros grandes de la competición le valieron reconocimiento profesional y, sobre todo, el cariño de la afición.

Joan Plaza, en la sala de prensa del Carpena. / ALEX ZEA

Visitas a Málaga tras su salida

Desde que dejó el Unicaja en 2018, Plaza ha vuelto a Málaga en dos ocasiones en partido oficial. Plaza regresó al Carpena con el Betis, en 2020 (en plena pospandemia) y con el MoraBanc Andorra, la pasada temporada, en un encuentro donde fue homenajeado por su pasado en Unicaja y recibió una ovación significativa de la afición.

Plaza y el reto zaragozano

Ahora, al frente del Casademont Zaragoza, Plaza llega con la experiencia de casi 500 partidos dirigidos en la Liga Endesa a lo largo de 16 temporadas, una trayectoria que incluye logros europeos y un profundo conocimiento de la competición doméstica. Su objetivo en Zaragoza es estabilizar un equipo inmerso en una difícil situación en la tabla, con la misión principal de asegurar la permanencia en la elite del baloncesto español.

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Joan Plaza, durante un entrenamiento con el Unicaja. / ALEX ZEA

Martín Carpena

El Unicaja confía este sábado en poder sumar el triunfo ante el Casademont Zaragoza en un día que será especial para buena parte de la afición, que seguro recibirá con honores a uno de los suyos, a uno de los técnicos más emblemáticos en la historia reciente del club malagueño, aunque ahora sea como rival.