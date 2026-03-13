El Unicaja debuta este fin de semana en la Copa Campeones

El equipo que representará al Unicaja en la Copa Campeones viajó este viernes a Manresa, donde disputará en el Nou Congost la segunda jornada de la primera liga nacional de baloncesto a nivel mundial para personas con discapacidad intelectual que organiza la Fundación ACB.

Liderados por el embajador Berni Rodríguez, salieron desde el Carpena para iniciar su viaje a la ciudad catalana, donde disputará un fin de semana inolvidable. Mucha ilusión y emoción en el traslado al aeropuerto en el autocar oficial del club de Los Guindos.

Torneo

El torneo, que comenzará este sábado, contará con seis equipos que estarán formados por chicos y chicas con discapacidad intelectual y que quedarán conformados en dos grupos de tres, estando el Unicaja en el Grupo A junto con el anfitrión, el BAXI Manresa, y el UCAM Murcia CB, mientras que el Grupo B está compuesto por el CB Sierra Nevada Natura Ability Granada, CB Casademont Zaragoza y Fundación Bàsquet Girona.

Cada conjunto disputará sus encuentros durante la jornada del sábado, quedando para el domingo los enfrentamientos directos entre los primeros, segundos y terceros de cada grupo. La entrada al Nou Congost será libre hasta completar aforo. El Unicaja jugará a las 11.30 horas contra el UCAM Murcia y a las 15.00 horas frente al BAXI Manresa.

Los cruces, que tendrán lugar el domingo 15, están determinados de la siguiente manera. Los terceros jugarán a las 10.00 horas, los segundos una hora más tarde y los líderes a partir de las 12.00 horas. Al término de los encuentros se celebrará la entrega de medallas.

Plantilla

Para conformar la plantilla se ha realizado una selección de 11 jugadores de varios clubes de la provincia que trabajan con personas con diversidad funcional cognitiva, casos de la Academia 675, Estepona Campeones Club de Baloncesto, Marbella Juega y Club Baloncesto Rincón de la Victoria. Todos, bajo la supervisión del staff de la Academia 675 que comandan José Sánchez, Alba Peláez e Ignacio Bravo.

Los jugadores que formarán parte de esta bonita experiencia son los siguientes:

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