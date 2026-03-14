Chris Duarte también se queda fuera por lesión del Unicaja-Zaragoza

El Unicaja vuelve este sábado al Martín Carpena, un mes después de su último encuentro en suelo malagueño, para enfrentarse al Casademont Zaragoza en Liga Endesa y lo hará con varias bajas importantes. A las ya conocidas ausencias de los lesionados David Kravish y Tyson Pérez, en esta jornada 22 se suma también Chris Duarte, por lo que entran Alberto Díaz y Olek Balcerowski pese a las molestias.

Duarte

El jugador dominicano se perderá su segundo encuentro consecutivo. Sintió un pinchazo en el entrenamiento matinal del partido contra el Elan Chalon y no pudo participar en Francia, pero tampoco lo hará este sábado frente al conjunto de Joan Plaza. Las pruebas médicas descartaron una lesión importante. Habrá que ver si puede estar disponible para el martes, cuando el Unicaja se juega la primera plaza frente al Joventut en la Basketball Champions League.

Alberto Díaz fue uno de los líderes del Unicaja en Chalon. / BCL

Alberto y Balcerowski

En el otro lado, Alberto y Balcerowski sí que han entrado en convocatoria. Habrá que ver si pueden disputar algunos minutos después de salir del último partido continental con molestias físicas. En caso del polaco, un esguince de tobillo que le ha tenido entre algodones en los últimos entrenamientos. No hay que olvidar que el malagueño viene de estar un mes fuera por los isquiotibiales.

¿Y Tillie?

El que vuelve a estar entre los 12 elegidos es Killian Tillie. Lleva haciéndolo varios encuentros, aunque sin disputar ni un solo minuto por esos problemas en la rodilla. Ibon Navarro ya dejó ver en rueda de prensa que el francés fue capaz de entrenar, pero no a pleno rendimiento ni a tiempo completo. Habrá que ver si es capaz de volver a la pista después de no hacerlo desde el 21 de enero frente al Würzburg Baskets.