Ibon Navarro, tras el Unicaja-Zaragoza: "Esta victoria habla bien del equipo, hemos recuperado jugadores"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa "muy contento" tras la victoria del Unicaja sobre el Casademont Zaragoza. Triunfo muy importante por el momento en el que llega y, especialmente, el cómo con la recuperación de muchos jugadores, pese a la baja durante el partido de Balcerowski y la lesión previa de Duarte.

Balance

"Muy contento con el partido del equipo. Jugadores que nos tenían que ayudar, que tuvieron minutos en Francia, han estado muy bien, nos han ayudado a traer energía al partido. Hemos perdido a Olek con un pinchazo en el tobillo. Le hemos visto que no estaba bien, en el descanso se ha quedado frío. Augustine, Sulejmanovic, Jonathan al '4' han estado muy bien porque tampoco teníamos al mejor Webb después del otro día. Justin, Chase, hemos recuperado una muy buena versión de Perry. Contra Casademont Zaragoza tienes que hacer las cosas muy bien, especialmente a nivel defensivo, de presión, forzar pérdidas porque sus porcentajes de tiro han sido buenas. El control de las pérdidas y el rebote han sido decisivos para tener más posesiones y sentirnos cómodos en el campo".

El grupo al completo

"Lo que menos es el comienzo de partido con 14 puntos en cuatro posesiones. Teníamos algunos jugadores que hemos visto más bajos. Esos jugadores con mucho impacto en Francia estaban doloridos. Hemos ido encontrando jugadores que, además de acierto, han tenido energía. Justin, Chase, Sulejmanovic al '5'. Lo mejor es la aparición de jugadores que el otro día no fueron tan importantes. Habla bien del equipo, de cómo estamos dentro, cómo hablaban entre ellos. Muchos han hablado estos días con Chase para traerlo al redil, era normal después de lo que le había pasado. Los números son consecuencia de haberse visto muy útil atrás. Le da confianza de estar en el campo por eso y no por el acierto".

Killian Tillie volvió a jugar casi dos meses después. / ACBPhoto/M.Pozo

Justin Cobbs

"Si te das cuenta, Zaragoza tiene momentos con dos pequeños. Veíamos un espacio muy bueno. Evidentemente, estamos en una situación muy parecida a lo de Castañeda con tamaño. Cuando se nos permite, sabe jugar. Si está como está de acertado y cómodo, nos ayuda. Luego tiene otros problemas con jugadores más fuertes. Es un encaje que podemos tener. El otro día nos ayudó de '1' y nos dio pausa. Puede estar con Alberto y con Kendrick, va más por el perfil del rival de enfrente. Buscaremos por ahí. No es lo ideal, pero es a lo que nos tenemos que acostumbrar ahora mismo".

Correr desde la defensa

"Todo ha venido desde atrás. Volvemos a igualar el récord de posesiones con 20 pérdidas de Zaragoza que nos han permitido correr. Teníamos más del 50% en triples al descanso. La influencia del tiro de tres puntos es muy grande. Te da energía. Lo que tiene mérito es no meter y trabajar como hicimos en Francia. Todo el mundo tiene chispa, en casa más aún. Todo viene de haber provocado esas 20 pérdidas".

Barreiro al '4'

"Habiendo perdido a Olek, Sulejmanovic tiene que ir al '5' 100%. Tenía encaje con Robinson, Stephens y Miguel González. Lo natural es que acabe siendo un Carlos Suárez por su tamaño. Le falta aún. No tiene 34 años. Acabará siendo un '4'. Ahora es circunstancial. Tampoco Yusta de '3' es un rival con el que esté cómodo, le cuestan más esos jugadores".

La energía

"Tendremos que intentarlo. No podemos hacer las cosas de otras veces porque hay jugadores que tienen que tener más peso en cuanto a minutos porque los necesitamos. Si jugadores hacen estos partidos, nos ayuda. 10 minutos a nivel de carga son tres minutos de Chalon el otro día. Golpes, ritmo, todo fue muy bestia. El martes puede ser igual. Nos permite contar con ellos a nivel de confianza y van a llegar mejor".

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Tillie y Duarte

"Si ha jugado es porque vemos que tiene algún espacio. Le cuesta mucho entrar. La primera entrada ha sido mejor, la segunda ha estado 42 minutos seguidos en banquillo. Es complicado. Tendremos que ir poco a poco con él, viendo sus sensaciones. Después no tenía estímulo muscular en la pierna. Chris sigue con molestias, están cuidándolo. Cuando esté bien, volverá. Hoy, afortunadamente, no lo hemos echado de menos. Los que están no nos hacen acordarnos mucho".