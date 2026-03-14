Unicaja-Zaragoza: "partido trampa" en el Martín Carpena (18 horas)

¡Cuidado con las confianzas! Es verdad que el Casademont Zaragoza lleva siete derrotas seguidas, es verdad que el Casademont Zaragoza es el equipo que menos y peor tira de 3 de toda la Liga, es verdad también que el Casademont Zaragoza es el equipo que más balones pierde de toda la Liga... pero en esta ACB todos los partidos son complicados, ningún rival da facilidades y lo de este sábado, en el Carpena, seguro que no va a ser un paseo.

Además, están muy recientes las visitas del Burgos, el Andorra o el Granada como para no estar en alerta. Es obvio que el Unicaja es muy favorito para ganar este partido, que lo tiene todo de cara y que sería imperdonable no sumar una victoria más, pero el rival tiene poco que perder y eso convierte estos 40 minutos en un «partido trampa» de esos de manual.

Regreso de Joan Plaza

Joan Plaza regresa a Málaga. El Carpena lo recibirá, seguro, con honores. Su última temporada en Málaga fue mala, pero los buenos momentos fueron muchos más que los malos en su balanza. Y aquella noche de La Fonteta, de la final de la Eurocup, sigue siendo con el paso de los años y de los títulos, uno de los grandes momentos de la historia de este club que camina hacia su medio siglo de vida.

Joan Plaza, técnico del Casademont Zaragoza. / ACBPhoto

Bajas y dudas

Habrá que esperar hasta el último segundo para ver quién juega y quién no. Más allá de las bajas seguras de David Kravish y de Tyson Pérez, hay varios «tocados» a los que prestar atención: Alberto Díaz, Chris Duarte, Olek Balcerowski, Killian Tillie y Augustine Rubit.

Con este panorama, los de Ibon Navarro tratarán de sumar ante el Casademont Zaragoza su victoria número 15 de la temporada. Un triunfo que les permitiría mantener esa ilusión de luchar en este esprint final de la Fase Regular liguera por el Top 4 de la Liga. No debe ser una obsesión ni tampoco una obligación, pero sí una ilusión, sobre todo si el equipo sigue ganando partidos.

Rival

En la plantilla del equipo rival sobresale, por encima de los demás, Santi Yusta. El alero madrileño, internacional con la Selección Española, es uno de los exteriores nacionales más destacados de la temporada en la Liga Endesa. Yusta se ha convertido en uno de sus mejores anotadores gracias a sus 17,6 puntos por partido, a lo que añade 3,1 rebotes y 2 asistencias para 18,8 de valoración. Junto a él, Joaquín Rodríguez (8,2 puntos, 3,1 rebotes, 2,9 asistencias), DJ Stephens (4,6 puntos, 2,3 rebotes) y Miguel González (3,6 puntos, 3,2 rebotes) completan la línea exterior aragonesa.

El Cazademont atraviesa un mal momento. / ACBPhoto

En la dirección, Isaiah Washington (9,3 puntos, 2,7 rebotes, 2 asistencias) y Marco Spissu (5 puntos, 3 asistencias) llevan las manijas del equipo, a quien han sumado recientemente a Justin Wright-Foreman para añadir mayor potencial anotador (19 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias en su debut la pasada jornada).

Sin embargo, es en la pintura donde los maños poseen una interesante batería interior comandada por Devin Robinson (14,9 puntos, 5,9 rebotes), junto al veterano Bojan Dubljevic (7,6 puntos, 5,8 rebotes), el gigante de 2,24 metros Christ Koumadje (5,5 puntos, 3,2 rebotes) y Jaime Fernández (2 puntos, 2 rebotes).

Noticias relacionadas

Martín Carpena

El Martín Carpena no se llenará, pero después de un mes sin baloncesto, es de esperar que el ambiente sea el de las mejores noches. El equipo necesita a su afición ahora que, además, vienen tres partidazos seguidos en casa en solo 8 días: Casademont Zaragoza (sábado 14), Joventut (martes 17) y La Laguna Tenerife (sábado 21).