Victoria balsámica del Unicaja y el Martín Carpena contra el Zaragoza (112-89)

Victoria balsámica del Unicaja para recuperar la sonrisa y templar los nervios. No era un partido más volver al Martín Carpena un mes después y no le pudo sentar mejor al equipo malagueño la vuelta a casa, con una victoria triunfal por 112-89 al Casademont Zaragoza. Tercer triunfo consecutivo tras la Copa del Rey y que sirve para reforzar al equipo ante lo que está por venir.

El rival se pudo hundir, era lo que era, pero los pasos adelante se dan ganando y convenciendo. El equipo malagueño recuperó tramos de muy buen baloncesto, más constantes en el tiempo y volviendo a disfrutar cuando puede correr. Hubo síntomas y caras que no se veían desde hace varias semanas, y es importante que hayan vuelto antes de enlazar Joventut, La Laguna Tenerife y Barça para terminar este exigente marzo.

A tres victorias de la historia

Le ganó Ibon Navarro la batalla a Joan Plaza. Ya son 174 victorias las del vitoriano por las 176 del catalán, que comparte el primer puesto en la historia de Los Guindos con Sergio Scariolo, como entrenador con más triunfos en el banquillo malagueño. Le quedan al actual técnico cajista dos triunfos para igualar ese número 176 y tres para colocarse en lo más alto como una de las grandes leyendas del club, ya no solo como el entrenador con más títulos, sino además como el que ha ganado más encuentros.

Fue un partido de muy buenas noticias. La más evidente, el regreso de Killian Tillie, por primera vez en pista desde el 21 de enero. Se le vio con sensaciones y anotando desde el primer momento. A partir de ahí, Kendrick Perry orbitando a la altura del gran e histórico Kendrick Perry (22 puntos, seis asistencias y 32 de valoración), Chase Audige en una versión muy determinante en ataque y en defensa (17 puntos), Emir Sulejmanovic confirmando esa mejoría (15 puntos y seis rebotes)... Aunque tampoco faltaron Alberto Díaz, Justin Cobbs, Jonathan Barreiro y toda esa guardia pretoriana.

Acabar con las dudas

Venía siendo habitual en los últimos encuentros. El Unicaja empezó un punto por debajo de su rival. Varios triples de Yusta y Rodríguez muy liberados pusieron la ventaja maña. El equipo cajista solo encontraba respuesta en Kalinoski. Todo muy individual, uno contra uno, siempre con el Zaragoza por delante. La segunda unidad verde tapó mejor los huecos y frenó la ola rival, aunque también con menos puntos, con Rubit superando en la pintura a Dubljevic (24-26).

Liga Endesa 2025 - 2026: Unicaja - Zaragoza / Mariano Pozo / ACB

La actitud del segundo cuarto fue otra. Se lanzó el Unicaja con Tillie y Audige (35-28), obligando a Plaza a pedir tiempo muerto. Un triple de Wright-Foreman amenazó con volver a poner en aprietos, pero la seriedad de los malagueños fue rotunda, muy acertados desde el triple. Una órbita muy diferente a la de los últimos encuentros. Ni siquiera los 224 centímetros de Koumadje, defendido por Sulejmanovic tras las dos faltas de Balcerowski, frenaron (52-43).

Festival desde el triple

Se le salieron varios triples a Audige y a Kalinoski, Wright-Foreman acercó a los suyos y Perry, más Perry que nunca, se encargó de dinamitar el encuentro (63-49). Lo paró Plaza y tuvo que responder Ibon Navarro de inmediato tras encajar un 0-7. Se negaba Washington a perderle la cara el encuentro hasta que entró el partido en 'momento Cobbs', con ocho puntos casi seguidos, para poner el 81-64 con dos triples más de Barreiro y Sulejmanovic.

Killian Tillie transmitió muy buenas sensaciones en su vuelta a un partido oficial. / Mariano Pozo / ACB Media / LMA

El partido no tuvo más historia que coger sensaciones en ciertos jugadores de cara a lo que está por venir. Incluso hubo tiempo para formalizar una futura boda. Todo lo que queda en este mes de marzo sube la cuesta. Pese a todo, el Unicaja siempre quiso más y no dejó de querer ganar en ningún momento ante un Zaragoza que se mete en problemas muy graves con el descenso. Al final, 112-89.

Ficha

112 - Unicaja (24+28+29+31): Perry (22), Kalinoski (7), Barreiro (12), Webb III (7), Balcerowski (0) -cinco inicial-,Cobbs (12), Audige (17), Sulejmanovic (15), Rubit (4), Djedovic (10), Díaz (3) y Tillie (3).

89 - Casademont Zaragoza (26+17+21+25): Spissu (7), Yusta (12), Rodríguez (10), Robinson (17), Koumadje (5) -cinco inicial-, Wright-Foreman (15), Washington (5), González (5), Fernández (2), Dubljevic (5), Stephens (6) y Traoré (0).

Árbitros: Antonio Conde, Iyán González y Vicente Martínez. Eliminado por faltas a Jaime Fernández, de Casademont Zaragoza.

Incidencias: Partido de la vigésima segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.039 espectadores.

Noticias relacionadas

El Joventut y la primera plaza, próximo reto

Después de esta cita en Liga Endesa, la Basketball Champions League vuelve a Málaga con la última parada del Round of 16. Será frente al Joventut con la primera plaza del Grupo K en juego. Al equipo cajista no le vale con ganar, sino que debe hacerlo por cinco puntos o más para acabar como campeón del grupo K. Todo lo que sea menos, además de la derrota, supondrá llegar a los cuartos de final como segundo clasificado y jugar con el factor cancha en contra. Va a ser un partidazo.