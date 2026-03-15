Horario y dónde ver gratis por televisión el Unicaja-Joventut de la BCL

El Unicaja cierra este martes el Round of 16 de la Basketball Champions League. Lo hace en un buen momento, después de tres victorias seguidas tras la Copa del Rey y habiendo superado la presión del abismo frente al Elan Chalon. Sin embargo, se lo juega todo frente al Joventut en busca de una primera plaza que le allane el camino en los cuartos de final.

Los cuartos en juego

El equipo malagueño se juega este martes buena parte de su futuro continental. Los dos conjuntos de la Liga Endesa llegan a Europa con el puesto de cabeza de serie en liza. El primero del Grupo K pasará en el bombo de los líderes, mientras que el segundo tendrá que enfrentarse a alguno de ellos.

Esa es la lucha con la que llegan ambos. La buena noticia es que el Unicaja depende de sí mismo. Le vale con ganar, pero necesita hacerlo por una diferencia de cinco puntos o más, ya que la Penya se impuso en la primera vuelta como local por 71-66. En ese caso, los cajistas pasarán como cabezas de serie. Si gana por menos ventaja o el triunfo cae en las manos de los de Dani Miret, esa condición pertenecerá a los verdinegros.

Horario del partido

El encuentro correspondiente a la jornada 6 del Round of 16 se disputará este martes 17 de marzo, a partir de las 20.00 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. El pabellón busca el lleno que le acerque a la victoria

¿Dónde ver por televisión?

Los choques europeos del Unicaja se han visto la primera fase de esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streaming de la FIBA ha sido la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Sin embargo, en esta ocasión, el partido lo emitirá en directo Teledeporte, el canal temático deportivo de RTVE. Es decir, no se emitirá en directo por Courtside.

En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en el Martín Carpena.