Las sensaciones refuerzan al Unicaja: Perry, Audige, Sulejmanovic, Barreiro...

El Unicaja salió este sábado notablemente reforzado de su victoria contra el Casademont Zaragoza. No tanto por el qué, sino por el cómo. Salvando las distancias, el conjunto cajista empezó a parecerse a lo que le hizo campeón tantas veces otros años, más equipo que nunca esta temporada, y es que el grupo dio un paso adelante en un momento muy necesario antes de que el mes de marzo multiplique su dificultad.

No han sido los malagueños un equipo que haya convencido y asombrado muchas veces esta temporada. Le duró la Copa del Rey cinco minutos, ha tenido que jugarse la vida en Europa al borde de la eliminación, pero la realidad es que muchos jugadores crecieron en el Carpena, a la espera de que sea definitivo: Kendrick Perry, Chase Audige, Emir Sulejmanovic; el encaje de Jonathan Barreiro y Justin Cobbs; o la vuelta de Killian Tillie.

Perry volviendo a ser Perry

El gran nombre de este sábado fue Perry. Por sus 32 créditos de valoración y porque, sin ir más lejos, el martes en Francia se quedó a cero en la anotación cuando estaba en juego el futuro en Europa. Ante el Zaragoza, orbitó más a su nivel que nunca: 22 puntos (6/7 en triples), tres rebotes, seis asistencias y tres recuperaciones en 22:31 minutos. Una auténtica barbaridad que sirvió para volver a coger confianza y a ver si más constancia.

Otro de los nombres esenciales fue Audige. La exhibición de Valencia fue un pico entre mucho llano y parece que lo de Zaragoza no fue casualidad. Ha hecho el grupo mucho trabajo con él esta semana y el jamaicano respondió: 17 puntos, dos asistencias, tres recuperaciones y 17 de valoración en 24:01 minutos. No se trató solo de los números, sino del impacto que trasladó desde la defensa. Es un jugador primordial que debe volver.

En el apartado de confirmaciones, Sulejmanovic sigue escribiendo su nombre. Tuvo que jugar de '5' ante el pinchazo de Olek Balcerowski y sigue rindiendo a gran nivel, ya no es casualidad: 15 puntos y seis rebotes. Cada vez más cómodo, afinado en el triple con un 3/6 y teniendo mucho impacto ante su exequipo. Gran trabajo ante los 224 centímetros de Khalifa Koumadje.

Encajes de equipo

Además, fue un partido importante para Ibon Navarro en lo que se refiere al ajuste de varias piezas. Jonathan Barreiro jugó la última parte del encuentro como '4'. Cerró su encuentro con 12 puntos y un necesario 40% desde la larga distancia. El técnico vitoriano asemejó su futuro al de Carlos Suárez, pasando a ser un ala-pívot. Ahora, con los numerosos problemas que tiene el equipo en esa posición, puede ser una gran solución.

La misma prueba que superó con mucho nivel Justin Cobbs. Ahora tiene que convivir con Perry y Alberto. El encaje podría ser complicado en un escenario ideal, pero, mientras el tamaño de otros equipos lo permitan, es una idea en la que puede insistirse. Por ejemplo, el '11' dinamitó el encuentro en el tercer cuarto con nueve puntos en cuestión de muy pocos minutos. Supo coger las riendas y soltarlas, ocupar los espacios junto a otro base y liderar.

Killian Tillie volvió a jugar con el Unicaja casi dos meses después. / ACBPhoto

Killian Tillie

No menos importante fue la vuelta de Killian Tillie. El francés no jugaba desde el 21 de enero en la jornada 1 del Round of 16 de la BCL contra el Würzburg Baskets. Era el tercer partido consecutivo en el que recibía un golpe en la rodilla y ha estado al margen del equipo hasta este sábado. Anotó el primer triple que tuvo y la gran noticia es que Ibon Navarro consigue un jugador más para la rotación.

Muchas buenas noticias, además de las habituales -Alberto Díaz y Nihad Djedovic-, que vuelven para el equipo en un momento clave de la temporada. Llegan ahora en el calendario Joventut y la última parada del Round of 16, La Laguna Tenerife y Barça antes de los cuartos de final continentales. Retos muy complicados que vienen a poner a prueba esta nueva versión del Unicaja y, más importante, si ha venido para quedarse pese a las bajas.