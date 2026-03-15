Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 22

La Liga Endesa cerró este domingo la jornada 22 de su temporada regular. El Unicaja permanece quinto clasificado con un balance de 15-7, a solo un triunfo del segundo clasificado (16-6). Sigue el equipo cajista anclado a los puestos de arriba antes de afrontar varios encuentros de importante complejidad.

Líder

El Real Madrid de Sergio Scariolo es aún más líder de la Liga Endesa. Se aprovechó de la derrota del Valencia Basket y le ganó al Hiopos Lleida (95-78) para colocarse con un balance de 20-2 en la clasificación, cuatro triunfos por delante del cuadro taronja, su más inmediato perseguidor.

Play off

Por detrás es donde se libra la batalla más emocionante, donde el Unicaja está implicado. Valencia, Barça, UCAM Murcia y Unicaja se encuentran en solo una victoria de distancia. Los de Pedro Martínez van 16-6, mientras que el resto se mantiene en ese 15-7. El equipo de Pedro Martínez perdió 89-71 frente a La Laguna Tenerife, mientras que los de Sito Alonso superaron al Dreamland Gran Canaria (87-76). Este domingo, los de Xavi Pascual cerraron la jornada con derrota frente al Joventut (84-72).

En otro escalón, separados también por una victoria, están Baskonia -con un partido aún por recuperar-, Joventut, Tenerife y Surne Bilbao (noveno). El equipo vitoriano protagonizó una de las sorpresas del fin de semana después de perder 107-96 ante el San Pablo Burgos. Así, los vigentes campeones de Copa del Rey están 14-7, 14-8 los de Dani Miret, 13-9 los de Txus Vidorreta y 13-10 los de Jaume Ponsarnau -con un partido adelantado-.

Descenso

Por debajo se han producido cambios. Ese triunfo del Burgos ante el Baskonia le ha sacado del descenso para meter al Andorra, los dos con el mismo balance que el Casademont Zaragoza (6-16). Además, el Covirán Granada sumó su segundo triunfo de la competición tras vencer al BAXI Manresa (92-79).

Patty Mils podría debutar con el Tenerife en el Carpena. / FIBA

Próxima jornada

El Unicaja se enfrentará en la jornada 23 a La Laguna Tenerife con el más que probable estreno en España de Patty Mils. Además, BAXI Manresa-UCAM Murcia, MoraBanc Andorra-Surne Bilbao, Casademont Zaragoza-Recoletas Salud San Pablo Burgos, Hiopos Lleida-Joventut, Gran Canaria-Río Breogán, Baskonia-Bàsquet Girona, Valencia Basket-Covirán Granada y Barça-Real Madrid.