Unicaja-Joventut: Llenar el Martín Carpena como gran objetivo

Cerrado el capítulo del Unicaja contra el Casademont Zaragoza en Liga Endesa, todos los focos apuntan a un objetivo como es el Joventut en la Basketball Champions League. Cajistas y verdinegros se enfrentan este martes, a partir de las 20.00 horas, en la última jornada del Round of 16 con la primera plaza del Grupo K en juego. El primer objetivo es llegar a los cuartos de final como cabeza de serie y el segundo es muy claro: llenar el Martín Carpena.

El Carpena ganó en ACB

Es un rival conocido, oponente directo en Liga Endesa, pero es uno de los partidos más importante de la temporada en Europa y la 'marea verde' tiene que ser el jugador número seis del equipo. Lo fue el del Elan Chalon para evitar la eliminación antes de las eliminatorias y ahora este lo es porque va a determinar cómo de duro será el camino hasta la Final Four, precisamente, de Badalona.

Sin Ricky Rubio y entonces sin Jabari Parker, el Joventut ya sabe lo que es caer contra el Unicaja esta temporada en el Martín Carpena. Lo hizo en la jornada 13 de la ACB con un 105-83, decidido en el último cuarto a golpe de triple por parte de los malagueños. Hasta entonces, el partido había sido muy emocionante y con un gran nivel de baloncesto por parte de ambos.

Varios pasos hasta el lleno

El de ahora no es uno más, sino que es el encuentro que decide qué camino va a tomar cada uno y de qué lado va a caer el factor cancha en los cuartos de final. Es un privilegio para el Unicaja que esa decisión la vaya a tomar la 'marea verde'. El equipo cajista es mucho más fuerte con su afición empujando, lo demostró ante el Joventut en Liga Endesa y puede hacerlo ante cualquier rival.

Ahora bien, hay varios pasos a recorrer hasta colgar el 'no hay billetes'. Quedan varios centenares de entradas a la venta para el partido continental y mucho tiene que subir el ritmo para que el lleno sea una realidad. Bien lo merece la importancia del encuentro y la confianza del equipo de cara a sumar la cuarta victoria consecutiva, ahora ante un rival de muchísima entidad.

La Penya se impuso en la primera vuelta de la BCL. / BCL

No solo vale ganar

Hay que recordar que al Unicaja no solo le vale con ganar. El Joventut se impuso por 71-66 en la primera vuelta y son cinco puntos la distancia mínima que necesita el equipo malagueño para acabar primero de grupo. Todo lo que sea menos de cinco o la derrota llevará a los cajistas a esa segunda plaza y a llegar al sorteo con La Laguna Tenerife, AEK y Galatasaray como posibles rivales.

Noticias relacionadas

En la pista, va a estar todo servido en lo que apunta a ser un partidazo. La grada deberá jugar su papel durante los 40 minutos para ayudar a que la victoria y esos cinco puntos caigan del lado de los malagueños.