Los cinco canteranos del Unicaja que juegan el March Madness

Cinco canteranos del Unicaja estarán en el reconocido March Madness, el torneo final de la NCAA, que arrancó el 15 de marzo y que pone patas arriba el baloncesto universitario en su tramo final de la temporada. Allí estarán los malagueños Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras, además de Rubén Domínguez, Victory Onuetu y José Tanchyn, en busca de culminar por todo lo alto el curso en Estados Unidos.

Mario Saint- Supéry

Base malagueño de 19 años y 1.91 metros. Debutó en el primer equipo de Unicaja a los 15 años, en un partido de Basketball Champions League en 2022. Tras dos cesiones al Tizona Burgos y al BAXI Manresa, además de estrenarse en el Eurobasket 2025, dio el salto a la NCAA a la Universidad de Gonzaga. Los “Bulldogs” son uno de los aspirantes al título del March Madness, el equipo disputará su partido del jueves al viernes a las 03.00 horas (horario peninsular) contra Kennesaw St.

Álvaro Folgueiras

Alero malagueño de 20 años y 2,08 metros. Juega actualmente en la Universidad de Iowa y es una de las grandes promesas españolas de la NCAA. El jugador se formó en la cantera de Unicaja, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo antes de marcharse a Estados Unidos. Es la segunda temporada que disputa este campeonato, la temporada pasada lo hizo con Robert Morris donde brilló durante la temporada siendo nombrado jugador de su conferencia. En el March Madness de 2025 debutó con un doble-doble (15 puntos y 10 rebotes) en la derrota contra Alabama (81-90) en la primera ronda del torneo. Ahora tendrá otra oportunidad de luchar por el título con la Universidad de Iowa que hará su debut el viernes a las 23.50 horas contra Clemson University.

Foto de presentación de la tercera temporada de Álvaro Folgueiras en la NCAA. / Instagram

Rubén Domínguez

El escolta gaditano de 23 años y 1,99 metros también afronta este torneo por primera vez. El jugador estuvo en la cantera de Unicaja desde minibasket hasta cadete de primer año, donde abandonó el club cajista rumbo al club de Torrelodones de Madrid. El año pasado jugó en la ACB de la mano de Bilbao Basket donde brilló gracias a su facilidad de meter triples, yéndose hasta los ocho aciertos contra el Leyma Coruña. Este año ha decidido probar suerte en la NCAA en la Universidad Texas A&M. El equipo tejano hará su debut el jueves a las 00.35 horas contra Saints Mary.

Victory Onuetu

El pívot canario -criado entre Alhaurín El Grande y Alhaurín de la Torre- de 2,10 metros y 21 años, vive su primera experiencia en la NCAA de la mano de Hofstra donde ha destacado por su habilidad defensiva. Se formó en la cantera de Unicaja hasta que se mudó a Estados Unidos en 2022. El equipo hará su debut en el torneo el viernes a las 20.15 horas contra la Universidad de Alabama, que fue la que se encargó de eliminar a Folgueiras la temporada pasada.

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José Tanchyn

El pívot andaluz, de 22 años y 2,08 metros, se formó en el club malagueño desde preinfantil hasta júnior. donde dejó el club para seguir su travesía en Pensilvania. Actualmente, juega en la Universidad de Maryland donde está destacando en el aspecto defensivo. El equipo debutará el martes a las 23.40 horas contra la Universidad de Michigan.