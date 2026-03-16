Ibon Navarro se confiesa antes del Unicaja-Joventut: “El Martín Carpena sabe de la importancia de este partido”

Ibon Navarro habló para las redes del club en la víspera del duelo entre el Unicaja y el Joventut de este martes en el Martín Carpena, un encuentro en el que estará en juego la pelea por la primera plaza del grupo en el Round of 16 de la Basketball Champions League. El entrenador cajista rebajó el tono definitivo del choque, aunque sí subrayó su relevancia en un momento importante de la competición, justo antes del play off de cuartos de final.

Balcerowski y Tillie, entre algodones

En el capítulo físico, el técnico explicó que todavía mantiene dos incógnitas en la plantilla. “La única duda que tengo respecto al otro día es ver cómo se ha recuperado Killian y sobre todo cómo ha evolucionado el tobillo de Olek Balcerowski. Si tenemos dudas, lo reservaremos en el entrenamiento para que pueda jugar. Al final, necesitamos que él esté. Estamos con esas dos incógnitas, los demás espero que estén bien”, señaló sobre el estado del equipo.

Rival en gran momento

Ibon Navarro puso el foco en el nivel actual del Joventut, al que ve en una fase muy sólida del curso. “Ellos están no sé si en el mejor momento de la temporada, seguramente que ellos esperen estar mejor todavía, como hacemos todos, pero sí que están en un muy buen momento. Creo que además a nivel físico tienen muchos jugadores en el mejor momento seguramente de la temporada”, analizó.

El Joventut, rival del Unicaja en la última jornada de la liguilla. / ACBPhoto

Factor Ricky Rubio

El entrenador cajista también resaltó la influencia de Ricky Rubio y el crecimiento del cuadro catalán con la llegada de Jabari Parker. “Ricky es un jugador diferencial en esta competición. No jugó aquí en el partido de Liga, pero ya todos dijimos que seguramente los partidos contra ellos cuando Ricky juegue son diferentes. Lo pudimos ver en el partido de la primera vuelta contra ellos en Badalona. Y ahora además han sumado a un jugador que ya tiene un impacto de manera muy temprana, que es Jabari Parker, que está ayudándoles y dándoles cosas que les faltaban en la posición de cuatro”.

Además, incidió en las dificultades que plantea el conjunto verdinegro por su tamaño, su estructura y su experiencia competitiva. “Y que además les permite jugar con un quinteto muy grande. Muchas veces tienen cuatro jugadores por encima de 1.96 y les hacen jugar a un equipo con mucho tamaño, a los que no es fácil encontrarles líneas de pase. Ya no hablamos de la conexión Ricky con Tomic. Un equipo que está bien trabajado, que saben a lo que juegan, que tienen mucha experiencia y que van primeros en el grupo”.

Jabari Parker habla con Ricky Rubio en un entrenamiento. / Joventut

Mucho en juego

Pese a ello, el entrenador de Unicaja dejó claro cuál debe ser la hoja de ruta de los verdes en un partido de enorme valor clasificatorio. “Es un partido en el que se va a decidir esa primera posición, que es importante. No definitiva, pero sí importante. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido, nuestro juego, intentar subir el ritmo de partido y ver si con la ayuda de nuestra gente en el Carpena podemos sacar esa victoria por cinco puntos o más”.

Elogios a Alberto Díaz

En lo individual, Navarro se detuvo en la figura de Alberto Díaz, al que considera fundamental para el funcionamiento colectivo del equipo, más allá del apartado defensivo. “No es que sea Alberto uno de nuestros mejores defensores, es que es un jugador que nos da mucho equilibrio, mucho orden, mucho liderazgo. No es casualidad que desde que él ha vuelto el equipo tiene mucho más equilibrio, mucha más consistencia y constancia en el juego. No es casualidad, Alberto es un jugador muy importante, pero no solamente en el apartado defensivo, también en la construcción del juego en general”.

También valoró la necesidad de que varios jugadores den un paso adelante para competir ante un rival del nivel de la Penya. “Y sobre todo, cuando Kendrick no está a su mejor nivel, se nota mucho cuando está él. Para nosotros sí que es un jugador muy importante y seguro que sí se nota. Pero bueno, nosotros necesitamos a todo el mundo. Seguro que necesitaremos un Kendrick mejor, necesitaremos un Killian que por lo menos nos pueda dar alguna cosita. Porque en el partido de ida también estuvo Tyson, que no lo vamos a tener en este partido, y Chris, que empezó bien. Y bueno, creo que necesitamos a todo el equipo para ganar un equipo como el Joventut ahora mismo”.

La afición del Unicaja debe ser este martes decisiva. / Álex Zea

Importancia del Carpena

Por último, el técnico apeló al factor ambiental del Carpena, convencido de que la afición responderá en una noche señalada. “Yo creo que el Martin Carpena sabe de la importancia del partido de este martes. Y bueno, estoy convencido de que todo el mundo hará un esfuerzo como lo hace el equipo para estar aquí a las ocho y ayudar al equipo. No voy a decir que es el partido más importante del año, porque estoy seguro que todavía llegará alguno más”.

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Navarro insistió en lo mucho que puede pesar ese respaldo en una eliminatoria de este calibre. “Pero bueno, todos sabemos lo que es esta competición, lo que es un play off de BCL antes de la Final Four, lo que significa poder tener dos partidos en casa, que no es definitivo, pero sí que es muy importante".