El Martín Carpena camina hacia el lleno para el Unicaja-Joventut de la BCL

El Unicaja y el Joventut se jugarán este martes en el Martín Carpena el liderato del Grupo K continental. Un duelo directo entre dos de los máximos favoritos al título europeo FIBA, que quieren acabar en lo más alto de la clasificación la liguilla del Round of 16, para así tener ventaja de cancha en el próximo play off de cuartos de final, último paso antes de jugar la Final Four de Badalona 2026.

Ambiente

A falta del empujón final de las horas previas al partido, la afición ha respondido ante la importancia de lo que hay en juego. De hecho, quedan menos ya de 200 entradas a la venta para colgar el "no hay billetes", algo inusual en los partidos entre semana de la Champions y que este curso tampoco está siendo habitual en los choques de la Liga Endesa.

El Martín Carpena estará este martes a reventar. / Álex Zea

Precios

Los últimos rezagados que quieran ver el partido en directo, que tiene como aliciente añadido la presencia en el parqué del Carpena de Ricky Rubio, fichado por el Joventut el pasado verano, están todavía a tiempo de comprar su entrada. Los precios de las localidades oscilan desde los 18 euros de la más barata a los 43 de la más cara, sin contar las sillas VIP, que en este caso tienen un precio de 129 euros.

Solo están agotadas ya las localidades de Canasta Superior y Canasta Superior Lateral. Sí hay todavía a la venta en Esquina Superior (18 euros), Canasta Central (19 euros), Tribuna Superior Lateral (20 euros), Canasta Lateral (22 euros), Tribuna Superior 22 euros, Esquinas (29 euros) y Tribuna (42 euros).

Noticias relacionadas

La Champions entra en su esprint final. / BCL

¿Lleno total?

Todo apunta a que si no se cubre todo el aforo del Martín Carpena, se rozará el lleno. Más de 10.000 aficionados arroparán este martes al Unicaja en su intento de ganar por 5 o más puntos al Joventut, objetivo que permitiría a los verdes alzarse con la primera plaza final del Grupo K y que le llevaría a ser cabeza de serie y tener ventaja de campo en el play off de cuartos de final.