Ibon Navarro, tras el triunfo del Unicaja: "Todo el mundo hace las cosas que el equipo necesita para ser competitivos"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa este martes tras la victoria decisiva del Unicaja para ser cabezas de serie en los cuartos de la Basketball Champions League por delante del Joventut (86-74). El técnico cajista alabó a toda la plantilla y reconoció: "Todo el mundo hace las cosas que el equipo necesita para ser competitivos".

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Sabíamos que era un partido muy importante para los dos equipos. Hemos sabido esta mañana que Olek tenía un problema y, aunque pensábamos que llegaba, esta tarde ha sido imposible. Creo que hemos sido un equipo. Los jugadores que brillaron en Chalon, son diferentes a los que lo hicieron en Zaragoza y hoy. Es lo que hemos sido desde hace tiempo, ser un equipo en el que no sabes quién va a brillar. Ponen la energía al servicio del equipo".

Trabajo coral

"El equipo estaba bien, lo veía bien. Muchas veces tienen que pasar desgracias como las que nos pasan. Killian ha estado dos meses fuera. Destacar el trabajo de Marcos, Mario, los médicos estos dos meses para que nos ayudase a ganar el partido. David, Tyson, de repente Olek, Chris evidentemente. El equipo confía mucho en lo que hace, no necesitamos que nadie nos diga que ahora estamos bien porque le hemos ganado al Joventut. Es un proceso en el que te tienes que llevar un golpe. Cuando te llevas una alegría tienes que calmarte. Hay experiencia de que cuando tienes un partido así, viene otro de no tan buen nivel. Al equipo le toca disfrutar. Tenemos un calendario en marzo complicado. Ahora mismo tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y mantener a los jugadores lo mejor posible".

Rubit y Sulejmanovic

"Han estado espectaculares. Hemos sufrido mucho con Birgander cerca del aro. Llegamos hasta donde llegamos. Hemos tenido un 39,5% de rebote ofensivo, es una barbaridad contra el Joventut. Nos ha dado muchas segundas opciones. No quisiera que pareciese que es cuestión de los pívots, recuerdo a Audige, Jonathan, Tyler. Alberto ha estado imperial, Kalinoski ha estado increíble. Parece que Webb III ha sido un desastre y ha hecho nueve rebotes. Djedo ha estado desacertado, pero Hunt ha metido tres puntos. En el juego no hemos echado de menos a Olek, pero es una victoria del equipo porque todos han hecho muy buen partido".

Barreiro

"No está en este equipo para meter de fuera, está para cosas que no aparecen en las estadísticas. El mejor defensor de Jabari ha sido Barreiro. Lo hemos puesto contra él, no sale en las estadísticas. Se lo intentamos reforzar. Parece que hace pocas cosas por números, pero ha hecho un trabajo muy importante. Hay compañeros que cogen rebotes porque él está yendo. Todo el mundo hace las cosas que el equipo necesita para ser competitivos".

Barreiro jugó un gran papel en la defensa de Jabari Parker. / Álex Zea

Balcerowski

"A Olek le hemos tenido que llevar al hospital. Le han ingresado para meterlo suero. Estaba con vómitos, con diarrea. Se lo han cortado, pero ha sido hasta peor. Esperemos que sea una cosa de 24 horas y lo podamos recuperar para el fin de semana".

Play off en el Carpena

"Semana Santa. Como sea el miércoles... lo quiero ver. Del Carpena depende: Semana Santa o esto. Las dos cosas se pueden hacer. Siempre nos pasa, el play off ahí. Si es el miércoles es menos malo que si es el martes. Cuando pedimos una cosa nos dan la otra. ¿Juega el Málaga? Perfecto".

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Poco favoritismo en la BCL

"No sé si ha llegado, pero no lo hemos usado. Tenemos otros problemas como para preocuparnos de lo que dicen de nosotros las webs y las redes sociales".