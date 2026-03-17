Las notas del Unicaja en la jornada 6 del Round of 16 de la BCL contra el Joventut

El Unicaja firmó el mejor partido de la temporada justo a tiempo para anular al Joventut 86-74 y pasar a los cuartos de final de la Basketball Champions League como cabeza de serie, líder del Grupo K. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.

Kendrick Perry (4) Empezó bien en la dirección -tres asistencias en su primera rotación-, pero se acabó diluyendo. Forzó varios robos. Abusó del triple con decisiones cuestionables. Se sentó con 63-65 en el marcador, lo de después...

Alberto Díaz (10) Partido sobresaliente, de matrícula. Seis puntos, dos rebotes y siete asistencias que se quedan inmensamente lejos del impacto que realmente tuvo. Dirigiendo, en defensa, anotando... Ricky soñará con su sombra.

Manu Trujillo (SC) Entró a la convocatoria ante la baja de última hora de Olek Balcerowski por problemas gastrointestinales. No jugó ni un minuto.

Justin Cobbs (6) Siete puntos en siete minutos. Difícil emparejamiento con los exteriores rivales por movilidad, pero el estadounidense controla a la perfección los tiempos de partido. Dominador absoluto de la media distancia.

Tyler Kalinoski (10) Trabajo espectacular con Hunt en defensa, buscando siempre salidas para él y generando para el resto de sus compañeros. Otro último cuarto celestial. 17 puntos y secando a los rivales exteriores. Impenetrable.

Chase Audige (9) En cuanto a acierto, un triple y nada más. En cuanto a todo lo demás, pletórico, impresionante. Tapón colosal a Jabari. Eso sí, vaya infierno para los rivales ver que te defiende Alberto y pasas a Audige. Último cuarto para ver repetido.

Nihad Djedovic (7) Tres puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias. Fue un soldado del trabajo sucio cuando el equipo lo necesitó. El buen momento de sus compañeros de posición le restó minutos.

Jonathan Barreiro (8) Incisivo a la canasta por momentos, enorme trabajador bajo el aro. Tuve que esforzarse ante rivales mucho más móviles y cumplió a la perfección. Sigue con ese 0/2 en triples. Gran despliegue físico final.

James Webb III (5) Más voluntarioso -nueve rebotes- que efectivo. Completamente desacertado -1/8 en tiros de campo-. Perdió por mucho el duelo con Jabari Parker en la primera mitad.

Killian Tillie (9) Siete puntos en el primer cuarto y decisivo en el último para llegar a los 15, además de tres rebotes y dos asistencias. Entero en defensa y asumiendo el choque. ¡Que esa rodilla empiece a respetarle!

Emir Sulejmanovic (8) Muy injustos los números -seis puntos y cinco rebotes- con la realidad de su partido. Paso adelante en el '5' ante la ausencia de Balcerowski. Forzó a Ruzic y Birgander a atacar desde muy lejos, estuvo colosal en defensa. Solo las cinco faltas le sacaron del partido.