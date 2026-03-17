Basketball Champions League
Unicaja-Joventut: Solo uno puede ser campeón de grupo
Los de Ibon Navarro necesitan ganar a la Penya por 5 o más puntos para acabar la liguilla en lo más alto de la clasificación y tener así el premio de la ventaja de campo en el play off de cuartos de final
Partidazo. De esos que marcan una temporada. El Unicaja y el Joventut se citan este martes en el Palacio Martín Carpena (20 horas) para jugarse, en los últimos 40 minutos de la liguilla del Round of 16 continental, el liderato definitivo del Grupo K y también la ventaja de campo en el próximo play off de cuartos de final, previo a que los cuatro mejores equipos del curso se disputen el título, del 7 al 9 de mayo, en el Palau Olimpic de Badalona.
Hay muchísimo en juego en este epílogo de la segunda fase del torneo FIBA. No es el ultimátum de la semana pasada en Chalon, en el que una derrota hubiera provocado la eliminación virtual de los de Ibon Navarro de «su» BCL, pero es que la diferencia de acabar primero o segundo de grupo puede ser la diferencia entre jugar o no jugar la Final Four de Badalona. Y eso es lo que está en juego en esta sexta y última jornada del Round of 16.
Cuentas
Las cuentas están claras. Cajistas y badaloneses ya están clasificados para el play off de cuartos de final. Lo único que falta es saber quién será el primero del grupo e irá al sorteo del viernes con ventaja de campo y quién queda segundo y deberá ganarse el billete al Top 4 final obligado a ganar fuera de casa al menos una vez en ese play off que está por venir, al mejor de 3 partidos.
La cifra mágica es «5 puntos». Esa es la diferencia que necesita el Unicaja para ser campeón de grupo. Cualquier victoria por 5 o más puntos, dará el premio al Unicaja. Todo lo que no sea eso, llevará a los verde y morados a terminar segundos de grupo... y todo lo que eso supone. No sería un drama, pero sí que complicaría mucho el camino hacia la Final a Cuatro.
El problema es que el Joventut también tiene entre ceja y ceja conseguir la clasificación para la Final Four, en la que quieren ser los anfitriones. Y para eso van a darlo todo por mantener su actual liderato en el grupo. Los de Daniel Miret llevan una BCL casi inmaculada. Han cedido en un único partido en toda la competición, tras acabar invictos en la Fase Regular (6-0) y caer en el actual Round of 16 ante el Elan Chalon (85-77). Ahora, llegan a Málaga tras imponerse en la pasada jornada al Fitness Energy Würzburg Baskets (91-84) y también, en Liga Endesa, al Barça (84-72).
Parte de guerra
Ibon Navarro vuelve a contar con las bajas de David Kravish y de Tyson Pérez, mientras que son duda Chris Duarte y también Olek Balcerowski, que se lastimó el tobillo en el partido del fin de semana pasado ante el Zaragoza.
La verdad es que se necesitará la mejor versión del Unicaja para poder ganar a un Joventut que está en muy buen momento y que con Ricky Rubio, Cameron Hunt, Adam Hanga, Ante Tomic, Simon Birgander, Ludde Hakanson y el recién llegado Jabari Parker, entre otros, tiene una plantilla de muchísima experiencia y sobrada de talento para ganar casi a cualquiera y en cualquier pista.
Ambientazo
Todo hace indicar que el Carpena se llenará (o casi) para este «euroduelo». Quedan muy pocas entradas a la venta y el ambiente será el de las grandes ocasiones. La «marea verde» es consciente de que ganar este partido por 5 o más puntos es coger un atajo directo hacia la Final Four. Y seguro que el Carpena será una caldera de principio a fin.
¡Ojo al horario! Por ser la última jornada, tiene que ser en horario unificado y elegido por la FIBA. El partido arrancará en el Carpena a las 20 horas, media hora antes del horario habitual. Que nadie se despiste. Todos a una será un poco más fácil.
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