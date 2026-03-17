Victoria con doble premio para el Unicaja ante el Joventut (86-74)

¡Qué gran noche europea! ¡Qué gran partido de baloncesto! El Unicaja ganó este martes al Joventut en el epílogo del Grupo K del Round of 16 continental. Una victoria que le da el liderato final de la liguilla y también el pase al sorteo de cuartos de final del próximo viernes como cabeza de serie, esquivando a los otros tres campeones de grupo y asegurándose la ventaja de campo en el play off al mejor de tres partidos que decidirá qué 4 equipos luchan por el título en la Final Four del próximo mes de mayo en Badalona.

BCL-Round of 16 | Unicaja - Joventut / Álex Zea

Había que ganar por 5 o más puntos. No le valía a los de Ibon Navarro ningún otro resultado para ser el mejor del grupo. Esa circunstancia marcó los 40 minutos de un partido que estuvo muy equilibrado en los tres primeros cuartos, pero que solo tuvo un dueño en los 10 minutos finales, un Unicaja contundente atrás y pletórico en ataque.

Gran ambiente

El Carpena fue una fiesta. ¡Qué ambientazo! ¡Qué manera de animar y de disfrutar con el equipo! Y eso que era un partido entre semana, con mal horario, de la denostada BCL y con la competencia directa del Real Madrid jugando Champions por la tele a la misma hora... Pero es que todas esas disculpas que durante tantos años sirvieron para intentar explicar por qué la "marea verde" no iba al Palacio los miércoles o los jueves a ver al Efes, al Maccabi, al Panathinaikos o al CSKA en la Euroliga, saltaron por los aires este martes de marzo. Esta vez no fue un problema jugar a las 20 horas, tampoco ser un simple partido de la segunda fase de la poco glamurosa y todavía menos mediática BCL, ni siquiera que al mismo tiempo los de Arbeloa estuvieran pegando patadas al balón en un campo de la Premier. Nada ni nadie pudo evitar esta vez con un casi lleno en el Palacio que fue, por cierto, otra de las claves para el triunfo final del Unicaja.

El Carpena se lo pasó pipa. / Álex Zea / LMA

Remontada

Había muchísimo en juego. Ir al play off de cuartos de final con ventaja de campo es, históricamente, poner pie y medio en la Final Four. Tras este 86-74, el Unicaja tendrá ese privilegio, mientras la Penya deberá de ganar, al menos, un partido a domicilio para alcanzar el ansiado Top 4 y jugar como anfitrión la Final Four de Badalona.

La remontada del Unicaja en este Round of 16 es digna de elogio. Hace una semana, el equipo estaba al filo del abismo. Con muchas bajas, fue capaz de ganar la "final" de Chalon y, también mermado físicamente, superó esta jornada a un Joventut con un plantillón capaz de ganar a cualquiera, en cualquier competición y en cualquier pista. Honores, desde luego, para ese gen competitivo que el Unicaja volvió a lucir, en esta ocasión ante los de Dani Miret.

Clasificación final Grupo K. / BCL

Mucha igualdad

El inicio del partido no fue nada bueno. Al Joventut le entró todo, al Unicaja le costó incluso tirar a canasta y en un abrir y cerrar de ojos, 2-11 para los de Badalona. Los de Ibon Navarro se fueron asentando con el paso de los minutos. Poco a poco apareció la versión buena de los verdes y la remontada llevó al deseado +5, justo para cerrar el primer cuarto: 25-20.

Perry no tuvo su mejor noche, pero no hizo falta esta vez. / Álex Zea / LMA

El segundo acto fue un intercambio de canastas y de parciales que mantuvieron al Unicaja por delante, pero con ventajas mínimas o rondando esos 5 puntos necesarios para cerrar el grupo en lo más alto de la clasificación. Tuvo un +7 el equipo verde como máxima renta (34-27), pero el desacierto en el tiro de 3 castigó a un Unicaja que se fue al descanso solo firmando las tablas en el marcador: 43-43. Mucha piedra que picar de cara a la segunda parte.

Segundo tiempo

El Unicaja entró con un triunfal 9-0 en el tercer cuarto. Dani Miret paró el partido con un 52-43 que encendió el Palacio. Jabari Parker rescató a la Penya con un triple, una canasta de 2 y dos tiros libres. El partido volvió a equilibrarse con un concierto de pito innecesario de tres árbitros muy, muy muy malos (luego alguno protesta de los de la ACB, pues los de la FIBA)... Un triple de Hakanson puso el 52-55 y complicó el reto del +5, con 15.34 para el bocinazo final.

Se recompuso el equipo con buenos minutos de Rubit, con una defensa intensa y con mucho curro, para entrar en los 10 minutos finales con 62-60. A 3 del objetivo.

A 5.14 del final, volvió el Unicaja a la cifra mágica, 72-67. Y recuperó el +7, 74-67, con 4.31 por jugarse. Fue el principio de la explosión verde y morada. Un parcial de 17-2 volvió loco al Carpena: 80-67 y solo 2.35 para el final. No se rindió el Joventut, pero ya sin tiempo ni fuerzas para evitar la gloria verde y morada: 86-74.

Ficha técnica

86- Unicaja (25+18+19+24): Perry (3), Audige (6), Barreiro (6), Webb III (3), Rubit (14) -quinteto inicial- Cobbs (7), Djedovic (3), Díaz (6), Sulejmanovic (6), Kalinoski (17), Tillie (15).

74- Asisa Joventut Badalona (20+23+17+14): Rubio (9), Hunt (3), Kraag (5), Parker (21), Birgander (10) -quinteto inicial- Drell (5), Hakanson (10), Ruzic (9), Tomic (0), Hanga (2).

Árbitros: Michal Proc, Lorenzo Baldini y Juozas Barkauskas. Eliminado por faltas Emir Sulejmanovic, del Unicaja.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la segunda ronda de la Liga de Campeones FIBA de baloncesto, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, ante 8.732 espectadores.

Noticias relacionadas

La Laguna Tenerife, próximo reto

El Unicaja aparca ahora por un par de semanas la Basketball Champions League. El próximo sábado, a partir de las 20 horas, visita el Carpena La Laguna Tenerife de Patty Mills. Un partido importantísimo en esa lucha por estar lo más arriba posible de la clasificación cuando llegue el play off por el título. Otro partidazo para el disfrute de la afición verde y morada.