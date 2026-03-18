¿Cuándo juega el Unicaja el play off de cuartos de final de la BCL?

El Unicaja ya tiene marcado en rojo en el calendario su próximo compromiso europeo y, aunque todavía no conoce cuál será su rival, sí sabe las fechas en las que disputará la eliminatoria en la que estará en juego el billete para la Final Four de Badalona.

El conjunto de Ibon Navarro abrirá el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League en el Martín Carpena el martes 31 de marzo o el miércoles 1 de abril, es decir, en pleno Martes o Miércoles Santo, una coincidencia poco amable para una ciudad que vive esos días con una intensidad muy especial su Semana Grande.

Ventaja de campo

El equipo malagueño afrontará esta eliminatoria con una ventaja importante y muy trabajada durante el Round of 16: el factor cancha. Haber terminado primero del Grupo K, tras su victoria de este martes contra el Joventut, le garantiza llegar al sorteo del próximo viernes como cabeza de serie, una condición que le permitirá disputar en Málaga el primer encuentro de la serie y también un eventual tercer partido de desempate, si es que la eliminatoria se alargara hasta el límite.

Clasificación final Grupo K. / BCL

Fechas

De esta forma, el recorrido del Unicaja en estos cuartos de final ya tiene un dibujo muy definido incluso antes de conocer el nombre de su rival. El primer partido se jugará en el Martín Carpena el martes 31 de marzo o el miércoles 1 de abril. El segundo asalto llegará una semana después, en la pista del adversario que depare el sorteo de este próximo viernes, y está previsto para el martes 7 o el miércoles 8 de abril. Y si ninguno de los dos equipos hubiera resuelto antes el cruce, el tercer y definitivo encuentro regresaría a Málaga, el martes 14 o el miércoles 15 de abril.

El Unicaja ganó este martes al Joventut. / Álex Zea

Semana Santa

No es un detalle menor en una ciudad como Málaga. La coincidencia del estreno europeo del Unicaja con la Semana Santa introduce un elemento singular en una cita que de por sí ya iba a estar marcada en rojo. El Martes Santo y el Miércoles Santo son dos jornadas de enorme tirón en la capital y con un peso evidente en la vida de la ciudad, en la movilidad, en el ambiente del centro y también en el pulso general de esos días. Pero el calendario continental no entiende de particularidades locales y el club cajista tendrá que encajar una de las noches más importantes de la temporada en ese contexto tan específico.

Para el Unicaja, en cualquier caso, la lectura principal sigue siendo positiva. El equipo se ha ganado el derecho a comenzar la serie ante su público y a poder cerrarla también en el Carpena si fuera necesario. En una eliminatoria al mejor de tres partidos, disponer de esa ventaja puede resultar decisivo, más aún en un Carpena que suele empujar con fuerza en las grandes noches europeas y en un equipo que ha demostrado durante toda la temporada una notable fiabilidad competitiva.

Los jugadores del Unicaja se saludan tras el partido contra el Joventut. / Álex Zea

Pendientes del sorteo

A la espera de que el sorteo del viernes aclare definitivamente el nombre del rival, el club de Los Guindos ya conoce al menos el armazón de su próximo desafío continental. Ibon Navarro y sus jugadores ya saben que su camino hacia la Final Four pasará por Málaga, aunque en unas fechas "especiales" en el calendario de Málaga.

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La búsqueda de un billete para la Final Four de la BCL 2026 y la Semana Santa compartirán escenario en un arranque de abril que se presenta cargado de simbolismo, ambiente y tensión competitiva para un equipo que vuelve a asomarse a una ronda decisiva en la BCL y que quiere volver a ser campeón de Europa FIBA.