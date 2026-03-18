Nymburk, Galatasaray o Alba Berlín, posibles rivales del Unicaja en el play off de la BCL

Después de certificar el pasado martes el Unicaja su clasificación para el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League, el equipo de Ibon Navarro ya sabe el nombre de los tres posibles rivales que le pueden tocar en el sorteo de este viernes en Badalona, ciudad en la que se jugará el próximo mes de mayo la Final Four del torneo FIBA.

El Nymburk de Chequia eliminó al Dreamland Gran Canaria. / BCL

Cabeza de serie

El Unicaja acabó como campeón de su grupo del Round of 16, por lo que acude al sorteo como cabeza de serie. Eso quiere decir que jugará el play off al mejor de tres partidos con ventaja de campo y también que evita medirse en la eliminatoria previa a la final Four a los otros tres campeones de grupo: Rytas Vilnius, AEK y La Laguna Tenerife, además de al Joventut, que quedó segundo del mismo grupo que los cajistas, por lo que no pueden ahora volver a coincidir en la eliminatoria de cuartos de final.

El Galatasaray fue el rival del unicaja en la final de la pasada temporada. / BCL

Posibles rivales

Los posibles rivales que le pueden tocar al Unicaja este viernes son el Galatasaray de Turquía (segundo del Grupo I), el Alba de Berlín alemán (segundo del Grupo J) o el Nymburk de Chequia (segundo del Grupo L). Tres equipos que han hecho una gran temporada europea, que les ha llevado hasta este Top 8, por lo que ninguno de ellos será un enemigo fácil.

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El Alba Berlín, un exequipo de Euroliga que podría cruzarse con el Unicaja. / BCL

Fechas

El recorrido del Unicaja en estos cuartos de final ya tiene un dibujo muy definido incluso antes de conocer el nombre de su rival. El primer partido se jugará en el Martín Carpena el martes 31 de marzo (Martes Santo) o el miércoles 1 de abril (Miércoles Santo). El segundo asalto llegará una semana después, en la pista del adversario que depare el sorteo de este próximo viernes, y está previsto para el martes 7 o el miércoles 8 de abril. Y si ninguno de los dos equipos hubiera resuelto antes el cruce, el tercer y definitivo encuentro regresaría a Málaga, el martes 14 o el miércoles 15 de abril.