Buena racha
De la crisis a la resurrección: el Unicaja encuentra el camino tras el varapalo de la Copa del Rey
El equipo cajista, tras su malísima experiencia de hace solo un mes en Valencia, ha reaccionado con cuatro victorias seguidas y el pase oficial al play off de cuartos de final de la BCL
Lo que le está pasando al Unicaja es la definición exacta de lo que es el deporte. La volatilidad de los resultados refleja cómo la percepción de, en este caso, un equipo, puede cambiar en cuestión de días. Tocar fondo muchas veces es importante para tomar conciencia de la situación y poder utilizar la crisis como una oportunidad para coger impulso. Los imprevistos no han dejado de sucederse para los verde y morados. Sin embargo, la materialización en resultados y, sobre todo, sensaciones positivas han regresado.
Caída en la Copa del Rey
Hace justo un mes, los de Ibon Navarro ponían rumbo a tierras valencianas para intentar revalidar el trofeo copero. Ante el Real Madrid como rival de cuartos, pocos daban opciones a los cajistas de conseguir el billete a semifinales. Lejos de dar la sorpresa, los malagueños protagonizaron uno de los peores choques de la hemeroteca del torneo. Un -30 (100-70) que resonó con fuerza, por el fondo, por supuesto, pero especialmente por la forma. El Unicaja no compitió ni se reconoció en un escenario propio para ello.
Tras esa caída en Copa, y el parón por la Ventana FIBA de febrero, los de Ibon Navarro encadenan ahora cuatro triunfos entre la competición doméstica y la continental. Un póker de partidos ganados, alguno de ellos cruciales para seguir con vida en Europa, en los que se ha vuelto a ver actitud, compromiso y muy buen baloncesto. Un Unicaja que ha conseguido hacer honor nuevamente a su filosofía. La identidad de un equipo que juega siéndolo. Pero, ¿qué hay detrás de la resurrección cajista?
Trabajo silencioso durante el parón FIBA
La eliminación en la capital del Turia vino sucedida de, además de unos días libres, trabajo silencioso por parte del Unicaja. Se bajó el volumen para subir el "curro". El contexto de la Ventana FIBA favoreció. El ‘virus’ no contagió demasiado esta vez al róster del técnico vitoriano. Navarro pudo contar con casi toda su plantilla, a excepción de Sulejmanovic y Audige; y Paco Aurioles y Alberto Miranda en el staff. El resto a enfocarse. Lejos del run-run alrededor del equipo de esos días, plantilla y cuerpo técnico se dedicaron a trabajar, trabajar y trabajar buscando la mejoría y una puesta a punto muy necesaria ante un mes de marzo en el que había varios retos por afrontar.
Gestión de las lesiones
No obstante, las lesiones están siendo protagonistas para el Unicaja este curso y el ‘palo’ en Valencia no sirvió para dar tregua. En esta pausa de competiciones se conoció la gravedad de la dolencia de Tyson Pérez en el tendón de Aquiles. Una trascendente baja de, mínimo, cuatro semanas y que sigue a día de hoy activa. A la que siguieron las ausencias de Chris Duarte, a partir del choque en Chalon, y la de Balcerowski, desde este martes, frente al Joventut. Ante tanto tocado, los malagueños han sabido readaptarse. El inicio de este resurgir arrancó en Girona por un conjunto maduro, liderado por parte de la ‘guardia pretoriana’ verde. Nombres propios como Djedovic, Kalinoski y Alberto Díaz, a los que se sumó Webb III, quien, claramente, ha dado un paso adelante en el poste alto en estos últimos partidos para paliar la falta de Tyson Pérez y Killian Tillie.
Precisamente, el ala-pívot francés es otra clave de la mejoría verde y morada. Volvió a las canchas tras dos meses y ya ha demostrado que hay cosas que no se pierden por falta de rodaje: el talento, el acierto exterior y la elegancia. Jugó bien en su regreso ante el Casademont Zaragoza y ante la Penya rompió el partido.
Paso adelante de los "temporeros"
Junto a los ya mencionados, salto también en lo que se refiere a los temporeros. Rubit, Audige y Cobbs aterrizaron en la capital de la Costa del Sol para tapar agujeros y le están cogiendo el gusto a ponerse el traje de albañil para ayudar al equipo ante tantos problemas médicos. Han pasado de ser una "simple" segunda unidad a tomar mucho protagonismo en la rotación del técnico cajista. Mención especial, por ejemplo, para Rubit en la vital victoria contra el Joventut. Salió en el cinco inicial y consiguió hacer olvidar la ausencia de última hora de Balcerowski.
Corren buenos tiempos para el club de Los Guindos, quién lo iba a decir hace solo un mes, tras el fiasco copero. El Unicaja ha ganado a rivales de todos los colores en las últimas semanas. Girona, Elan Chalon, Casademont Zaragoza y Joventut. Los resultados antes, en general, no eran malos; ahora, además, convencen. Un ataque generoso con la ‘naranja’, una magnífica circulación de balón, una defensa intensa y centrada en controlar el rebote y un equipo que vuelve a ilusionar al Martín Carpena y a la "marea verde".
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