Liga Endesa
Horario y dónde ver por televisión el Unicaja-La Laguna Tenerife de la jornada 23 de la Liga Endesa
Los de Ibon Navarro reciben este fin de semana al conjunto insular con la intención de alargar su racha positiva de resultados generales tras el parón FIBA, donde los cajistas acumulan cuatro victorias consecutivas
El Unicaja juega este fin de semana una nueva jornada de la Liga Endesa. Los malagueños reciben este sábado, a partir de las 20:00 horas, a La Laguna Tenerife, en el Palacio Martín Carpena. Un rival que consiguió imponerse a los verdes en el Santiago Martín durante la primera vuelta (95-79). Un día que quedó señalado esta temporada para los cajistas, en el que David Kravish sufrió una lesión que, hasta el momento, le ha impedido volver a las canchas.
Estreno en ACB de Patty Mills
Uno de los fichajes más sonados de las últimas semanas vivirá en Málaga su debut en ACB. El mito de la NBA Patty Mills, vivió su estreno oficial con los tinerfeños este jueves en Trieste. La Laguna Tenerife no sacó la victoria (82-76) en un choque que no supuso ningún cambio en su liderato del Grupo L de la BCL. El base australiano, por su parte, firmó 9 puntos con 3/12 en tiros de campo.
Bajas en el último duelo cajista
El Unicaja no contó en el encuentro continental del martes con Chris Duarte ni con Olek Balcerowski, además de David Kravish y Tyson Pérez. Son tres choques los que acumula el dominicano sin vestirse de corto, mientras que el interior polaco sufrió un virus gastrointestinal.
Horario del Unicaja-La Laguna Tenerife
El encuentro contra los isleños se jugará este sábado 21 de marzo, a las 20.00 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y Txus Vidorreta se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.
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