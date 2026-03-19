Juanma Rodríguez reflexiona sobre Chris Duarte: "Su encaje es una asignatura pendiente, tiene que entender cuál puede ser su aportación"

El Unicaja está sabiendo reponerse a un curso que no cesa en movimientos en la enfermería. El equipo de Ibon Navarro atraviesa una racha de cuatro victorias consecutivas que se han labrado con muy buenas sensaciones. En tres de esos últimos duelos ha habido una ausencia sonada, la de Chris Duarte. Juanma Rodríguez, ha explicado este miércoles en 'Deportes COPE Málaga' que el jugador dominicano "venía dando muchísimos pasos adelante, tuvo ahí un pequeño tema en el sóleo y ahora lo que tenemos que hacer es recuperarlo, integrarlo y que él entienda cuál puede ser su aportación". El director deportivo cajista ha reconocido que el exterior tiene su adaptación al equipo como "asignatura pendiente".

Chris Duarte

Rodríguez defendió la gestión de Ibon Navarro y destacó aspectos en los que el alero de República Dominicana debe centrarse: "Tiene que entrar en una situación buena a dar lo mejor y no pensar en sus números, sino en qué puede hacer para ayudar al equipo a ganar". Además, valoró el gesto de líderes como Kendrick Perry, que integraron a Duarte en la celebración ante el Joventut para que se sintiera parte del éxito.

Chris Duarte, esta temporada en una ronda de calentamiento con el Unicaja. / ACBPhoto

También está de baja Tyson Pérez, que se encuentra respetando su tratamiento conservador. Sobre el interior, el director deportivo de los verde y morados aseguró verle "muy animado", aunque su vuelta a entrenar con el grupo será determinante. David Kravish, por su parte, sigue enfocado en avanzar "un poco día a día". Ante este panorama, el club no cierra la puerta a fichar: "Nosotros siempre estamos en el mercado", volvió a recalcar Juanma Rodríguez. Aunque matizó: "De momento no vemos nada que pueda realmente ayudar al equipo, tenemos también una limitación de extranjeros".

No obstante, a pesar de las ausencias, el conjunto malagueño sumó un trascendente triunfo en BCL este martes. El Unicaja superó a la Penya en average en un Martín Carpena entregado. "Se vio que este equipo sigue teniendo una identidad que nunca ha perdido, hemos tenido muchos problemas este año, los seguimos teniendo, pero la identidad que hay y este grupo es algo maravilloso y, como yo siempre digo, es un tesoro que tenemos que cuidar. Contra el Joventut, la clave, y creo que una de nuestras claves en esta buena racha, es que el equipo está defendiendo a un gran nivel. Este equipo tiene que ganar los partidos desde la defensa", explicó antes de subrayar la capacidad del equipo para sobreponerse a "muchos palos en la rueda".

Negociación con Ibon Navarro

Al frente de un 'plan' que ha vuelto a recobrar vida sigue Ibon Navarro. Rodríguez afirmó que la negociación para extender el contrato del vitoriano está en marcha. "Estamos encantados, es el mejor entrenador que ha tenido nunca este club, por muchísimas cosas, no solo por los títulos. Estoy muy optimista respecto a su continuidad". Bien es cierto que el técnico ha sonado fuera de Málaga recientemente. El propio entrenador reconoció en rueda de prensa estar escuchando a otros clubes. "No me chirrió en absoluto esa declaración, porque no me extraña. Si yo estuviese en otro equipo, hubiera preguntado por su situación. Me pareció una muestra de honestidad su declaración. Nosotros conocemos bien a Ibon, hablamos claro y directo. Queremos que ese matrimonio continúe muchísimo tiempo más", sentenció.

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Ibon Navarro se dirige a los jugadores del Unicaja en un tiempo muerto contra el Joventut. / Álex Zea

Cuartos de final en BCL y Tenerife en Liga Endesa

El Unicaja ya ha picado su billete de cuartos de final de la BCL. El factor cancha está de parte de los cajistas, aunque "cualquier rival va a ser muy complicado", señaló Rodríguez. De momento, hay que volver a centrarse en la Liga Endesa con la visita de La Laguna Tenerife de Patty Mills. "Es un equipo que juega muy bien, que tiene una identidad muy clara y que están excelentemente entrenador. Ahora tenemos muchos jugadores nuevos que no se han enfrentado nunca con ellos y no es fácil jugar ese partido", finalizó.