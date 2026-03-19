¿Cuál es el mejor rival que le puede tocar al Unicaja en el sorteo del play off de la BCL?

Una vez finalizada la última jornada del Round of 16 de la BCL, el Unicaja, que cuenta con factor cancha gracias a pasar como primero de grupo, ya conoce a sus tres posibles rivales de cara al play off continental. En el mediodía de este viernes, los cajistas despejarán si en su camino se encontrarán al Galatasaray de Turquía (segundo del Grupo I), el Alba de Berlín alemán (segundo del Grupo J) o el Nymburk de Chequia (segundo del Grupo L). Tres conjuntos muy diferentes que tienen una cosa en común: no le podrán nada fácil el pase a la Final Four a los de Ibon Navarro.

Distribución de los bombos

Bombo 1 (cabezas de serie):

AEK BC

La Laguna Tenerife

Rytas Vilnius

Unicaja

Bombo 2:

ALBA Berlín

Asisa Joventut

ERA Nymburk

Galatasaray MCT Technic

ERA Nymburk

A priori puede parecer el contrincante más asequible. El conjunto checo es uno de los equipos con menor cartel del top 8. Sin embargo, ha picado billete para los cuartos de final tras dar la sorpresa y dejar fuera de la competición al Dreamland Gran Canaria, actual subcampeón de la Eurocup, en la última jornada de la fase (82-92) y en cancha insular. Además, es el único equipo que accedió al Round of 16 a través del Play-In, en el que superó por la vía rápida (2-0) al Heidelbeg con campo en contra. Por lo que llegan con menos presión que los cajistas y eso les hace muy peligrosos.

Si el nombre del cuadro checo se une con el del Unicaja este viernes, sería la primera vez que los malagueños se miden a un conjunto de la República Checa. No obstante, el conjunto de Praga es un clásico de la BLC, de la que ha formado parte en todas sus ediciones, salvo en la de la temporada 2023/24. Es la tercera ocasión en la que acceden a los cuartos de final, segunda seguida. El curso pasado cayeron ante el Galatasaray (2-0). Los de Francesco Tabellini buscan clasificarse para debutar en su historia en la Final Four del máximo torneo de la FIBA.

En su liga doméstica, la NBL, el Nymburk va primero, con 26 victorias y solo 2 derrotas. Su dominio también se reflejó en la Copa checa, que acabó conquistando, tras imponerse al JIP Pardubice (87-81).

El Nymburk de Chequia tras eliminar al Dreamland Gran Canaria. / BCL

ALBA Berlín

Hace tan solo un curso se encontraba disputando la Euroliga, aunque se despidió cerrando la tabla clasificatoria. Su nombre suena como uno de los máximos candidatos a arrebatarle el título continental al Unicaja este curso 2025/2026. Nada mal su estreno en la competición, en el que acumulan 9 victorias y 3 derrotas. Sin embargo, el AEK le arrebató, en la última jornada, la condición de líder del Grupo J del Round of 16 y, con ello, la ventaja de campo para los cuartos de final. Aun así, los de Pedro Calles están enfocados en lucirse en su primera participación para volver a alzar un trofeo al cielo europeo después de la Copa Korac de 1995.

En la Bundesliga se mantiene en la zona alta. El ALBA Berlín es segundo con 17 triunfos y 7 choques perdidos. Dinámica con la que acabó en la Copa alemana, subcampeón tras caer ante el Bamberg por un ajustado 74 a 72.

El Alba Berlín en la BCL. / BCL

Galatasaray MCT Technic

El conjunto turco es el actual subcampeón de la BCL 2025, por lo que se podría reeditar en cuartos la final del curso pasado. De los tres posibles rivales es, probablemente, el que cuenta con mejor calidad de jugadores. Errick McCollum, Fabian White Jr, Will Cummings, Frederick Gillespie o James Palmer Jr son algunos nombres a destacar de los de Gianmarco Pozzecco. Los otomanos picaron billete para el play off por segunda vez desde su aterrizaje en la competición de la FIBA en la temporada 2020/21. Se les esperaba como primeros de grupo, pero el Rytas Vilnius consiguió llevarse el average particular en el duelo directo del último choque.

En la liga de Turquía se encuentran octavos (12-10). Así que buscarán completar la campaña reencontrándose con una conquista europea, ya que desde la Eurocup de 2016 no han vuelto a coronar el continente.

El Galatasaray en un encuentro de BCL. / BCL

Sorteo, este viernes

El sorteo tendrá lugar este viernes, a partir de las 12:00 horas en la que será la sede de la fase decisiva de la BCL 2025/26, Badalona. Los cajistas estarán representados en la suerte de los cruces por el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, y el gerente del club de Los Guindos, Paco Sáez.

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El Unicaja, tras quedar campeón del Grupo K del Round of 16, se encuadra en el bombo de los cabeza de serie. Esta condición hace que los malagueños disfruten de la ventaja de campo en el del play off al mejor de tres partidos. Además, evita en la eliminatoria previa a la Final Four a los otros tres campeones de grupo: Rytas Vilnius, AEK y La Laguna Tenerife, junto al Joventut, que accede como segundo pero que no puede volver a coincidir tras haber compartido rivalidad con los verdes y morados en octavos.