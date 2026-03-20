Ibon Navarro, antes del Unicaja-La Laguna Tenerife: "Necesitamos acelerar el ritmo del partido para que no jueguen cómodos"

La Liga Endesa continúa para el Unicaja en el Palacio Martín Carpena. La jornada 22 de la competición doméstica enfrenta a La Laguna Tenerife con los cajistas, que se encuentran disfrutando una racha de cuatro triunfos, BCL incluida. Por su parte, los insulares también se mantienen por la zona alta de la clasificación, cerrando, actualmente, la presencia en el play off liguero. Un equipo sobre el que habló, entre otras muchas cosas, Ibon Navarro, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado a las 20 horas.

Físico

"Tanto Balcerowski como Duarte hicieron la primera parte del entrenamiento el jueves, veremos si pueden completarlo este viernes. Kalinoski no entrenó, parece que tiene el mismo virus que impidió a Olek jugar el martes. Va a venir hoy, a ver cómo está. Esperemos que nadie más tenga los mismos síntomas. Es difícil decir quién va a estar. Me gustaría que Olek y Tyler, que tienen ritmo, estén. Valoraremos lo de Chris: lleva nueve días fuera del equipo. Veremos cómo estamos el sábado por la mañana y tomaremos una decisión."

Olek Balcerowski lanza a canasta en un entrenamiento del Unicaja en el Carpena. / ACBPhoto/M.Pozo

Patty Mills, nuevo fichaje de La Laguna

"Evidentemente, todos conocemos quién es Patty Mills. Es verdad que viene de estar un tiempo sin jugar. No creo que sea un perfil exclusivamente NBA; ha jugado grandes torneos FIBA y lo ha hecho de manera espectacular con la selección de Australia. Les da otro jugador con amenaza de tiro. En la NBA ya tenía salidas de indirectos para tirar, sumadas a un buen manejo, buena visión de juego y gran capacidad de pase.

Cosas que Tenerife ya tiene, pero suman un jugador de una calidad increíble. Tienen que hacer un descarte, veremos si apuestan por seguir incorporándolo como en Trieste. No creo que la clave del partido del sábado esté en parar a Patty Mills. Si él no juega, tenemos casi los mismos problemas.

Es un equipo que juega de memoria, con el mejor porcentaje de tres puntos de la Liga, sabe reconocer diferentes defensas y encontrar los pases adecuados. El partido pasa por intentar acelerar el ritmo y que no puedan jugar tan cómodos."

Dar continuidad al carácter ante el Joventut

"No llegan a ser el mismo tipo de equipo que el Joventut, aunque tienen ciertas similitudes. Tenemos que continuar en este proceso de afianzar el trabajo que pudimos hacer en la Ventana FIBA. Aprovechar que hay jugadores que se sienten muy cómodos ahora mismo con los minutos que están jugando y en las rotaciones en las que están. Hay que intentar darle continuidad. Aunque eso no se consigue solamente ganando, se hace desarrollando ciertos hábitos y, a veces, ni eso, porque el rival juega mejor que tú."

Evolución de jugadores

"Bueno, el año pasado yo creo que Sulejmanovic jugó su mejor baloncesto en el momento en que Zaragoza pierde a Dubljevic y él gana muchos minutos y continuidad. Saber que un error no te va a llevar al banquillo porque no hay relevo te da comodidad. Yo creo que eso está pasando a muchos jugadores, que tienen menos miedo a equivocarse y se equivocan menos. Eso es evidente. La confianza real no es pensar que le puedes ganar a cualquiera, sino que, ante los problemas, sabes lo que tienes que hacer.

Hay jugadores en los que era cuestión de confianza, como Sule; en otros, física, como Rubit. Ya os he dicho que no se llegó a recuperar bien de la lesión que tuvo en el Bayern y lo está haciendo aquí. Ni siquiera era un cinco puro, era un '4'/'5', móvil, que puede jugar un uno contra uno desde el bote, acabar al aro… El otro día hizo un mate. Es una cuestión física, de minutos y de estar cómodo."

Ibon Navarro habla con Augustine Rubit. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Clásico ante La Laguna Tenerife

"Ya me gustaría que fuese como en estas últimas temporadas, porque no nos ha ido mal. Es importante que los jugadores sepan qué tipo de partido es. A nivel mental, es difícil. Puedes estar haciendo las cosas bien y que te castiguen. Se trata de ser consistente y persistir en lo que quieres hacer.

Tenemos varios jugadores que no saben lo que es jugar contra el Tenerife y es importante que nos escuchen a los entrenadores y a sus compañeros. Ellos siguen jugando bien, nosotros no tenemos las mismas armas. Tenemos que aprender a usarlas contra un equipo que juega tan de escuadra y cartabón.

Son partidos que cuesta preparar porque nunca estás cómodo con la decisión que has tomado. Es una cuestión de que nosotros seamos capaces de hacer más de lo que hacen ellos. Ellos hacen lo mismo porque lo hacen muy bien."

Gestión de las bajas ante un calendario exigente

"Me gustaría recuperar a algún jugador. A ver si el tratamiento de Tyson Pérez ha ido bien. En principio, está muy contento. A ver si David Kravish puede reincorporarse al trabajo y ayudarnos un poco de aquí a unas semanas. Pero, sobre todo, que no se caiga nadie más.

Noticias relacionadas

Tyson Pérez estará apartado del Unicaja alrededor de cuatro semanas por lesión. / FIBA

Recuperar jugadores va a suponer que los que están ahora no se sientan tan cómodos, igual lo que estás sumando lo estás restando. A ver si, cuando lleguen las vueltas, vienen en las mejores condiciones posibles y que no se altere esta estabilidad y este mood."