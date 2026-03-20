Ibon Navarro, sobre su futuro: "Mi deseo sería jugar la Euroliga con el Unicaja... pero parece difícil"

El Unicaja encara la previa a su siguiente reto liguero. La Laguna Tenerife visita este sábado el Martín Carpena e Ibon Navarro se sentó frente a los micrófonos para analizar el duelo en la mañana de este viernes. No obstante, también hubo tiempo para tratar otros temas de relevancia en relación con el contexto del conjunto de Los Guindos. Tras semanas en las que ha habido diferentes rumores que ubicaban al técnico vitoriano fuera de las fronteras de la Costa del Sol para el próximo curso, el coach fue claro.

Negociaciones

Navarro ha explicado que él no se encarga de las negociaciones con la entidad malagueña ni con externos: "Lo que no voy a hacer aquí es venir a contaros historias y cosas que gusten y ya está. El trabajo de mi agente es hablar con el Unicaja, que es donde estoy, y con los clubes que llamen", afirmó.

Deseo laboral

Eso sí, su deseo laboral lo tiene claro, a la vez que es consciente de los impedimentos para conseguirlo: "Mi situación ideal sería disputar la Euroliga con el Unicaja, lo he dicho siempre... pero ahora mismo parece difícil. Me preguntasteis por el trabajo de mi agente la otra vez. Por lo que yo quiero no me tenéis que preguntar, ya lo tenéis por ahí".

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Centrado en el Unicaja

Por último, aclaró que no hay cambio de planes con respecto a su futuro a corto plazo que le sitúa en Málaga, al menos, hasta 2027. "No hay ninguna novedad, no hablo con mi agente desde la Copa. Le dije dónde me sentiría cómodo. Ellos trabajan y, cuando haya algo, pues... Con el club tengo conversaciones muy fluidas, tanto con Juanma Rodríguez como con López Nieto. Pero saben que no pueden negociar conmigo, para eso están los agentes. Yo estoy muy bien aquí. Este mundo es así, pero ojalá se solucione todo pronto, por el bien de todos", concluyó.