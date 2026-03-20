Juanma Rodríguez analiza al rival del Unicaja en la BCL: "El ALBA Berlín es un equipo muy duro y nos conoce muy bien"

El Unicaja, al igual que el resto de equipos que conforman el Top 8 de la BCL, conoció este viernes su emparejamiento de cuartos de final. Tras el sorteo celebrado en Badalona, el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, dio su opinión sobre el rival cajista, el ALBA Berlín. Los alemanes se medirán a los malagueños en una serie al mejor de tres choques que comenzará el miércoles 1, a las 20:30 horas.

Nivel del ALBA Berlín

“Uno de los grandes alicientes de la competición a nivel de incorporación a la BCL. Es un equipo con un gran pabellón, mucha experiencia internacional, con jugadores contrastados como Martin Hermansson y jóvenes talentos alemanes. Es un equipo muy duro. Además, cuentan con un cuerpo técnico español, desde la dirección deportiva al entrenador, que nos conoce muy bien. Igual no tiene grandes nombres como otros posibles rivales, pero sí tiene jugadores que llevan jugando tiempo juntos. El baloncesto alemán es un baloncesto realmente en auge, el entrenador español, vuelvo a repetir, que nos conoce bien. Tienen un juego agresivo, físico, con jugadores con experiencia, con jugadores jóvenes también con talento. Como digo, tendremos que dar nuestra mejor versión".

Precedente en el Torneo Costa del Sol

“Han cambiado jugadores, como nosotros. Ahora será una eliminatoria muy exigente. Pero no esperábamos otra cosa en unos cuartos de final de la BCL”.

El Carpena lleno contra el Joventut. / Álex Zea

Llamamiento a la afición en Semana Santa

“Necesitamos un ambiente como el vivido recientemente en el partido contra el Joventut porque vamos a necesitar mucho su apoyo ante un equipo muy duro y necesitaremos dar nuestra mejor versión para conseguir la clasificación para la Final Four. Hago un llamamiento a nuestra gente para que el Miércoles Santo esté aquí, en el primer partido.

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En una eliminatoria corta, sabemos que el primer partido es muy importante y hay que estar preparados. Yo también pido que a ese partido lleguemos con todos los jugadores disponibles, que no tengamos más problemas como venimos teniendo todo el año. Y el apoyo de nuestra gente, hay que llenar el Carpena, tiene que venir todo el mundo aquí. Creo que hay tiempo para ver el partido y después ir a ver las procesiones. Solo queda pedirle a la gente que esté mentalizada para un partido muy duro y que vamos a necesitar su apoyo”.