Así es y así juega el ALBA Berlín, rival del Unicaja en el play off de la BCL

El Unicaja ya sabe a qué atenerse. El sorteo del play off de los cuartos de final de la BCL deparó una eliminatoria al mejor de tres partidos contra el histórico ALBA de Berlín alemán, en el que los verdes tendrán a su favor el factor cancha, en caso de que sea necesario llegar al tercer y último partido de desempate.

De los tres posibles rivales que le podían tocar al equipo verde, los entrenados por el cordobés Pedro Calles no eran, precisamente, los más deseados. Y es que este ALBA es un buen equipo, con una plantilla con experiencia para jugar partidos de esta exigencia y con una afición muy fiel, ingredientes que convierten este duelo de cuartos de final en un reto para los de verde y morado que, eso sí, son favoritos para estar el próximo mes de mayo en la ansiada Final Four de Badalona.

El ALBA Berlín será un rival muy duro para el Unicaja. / BCL

Trayectoria 2025/2026

El ALBA llega a este Top 8 después de haber sido campeón de su Grupo en la primera fase, con un balance de 5-1 en la clasificación, mientras que en el recién terminado Round of 16, los alemanes han sido segundos de la liguilla, con un récord de 4-2, perdiendo los dos partidos que jugaron contra el AEK de Atenas. Es decir, que su balance global en la competición es de 9 victorias y 3 derrotas en los 12 partidos disputados.

Plantilla

En su róster destaca por encima de todos la figura del base Martin Hermannsson, un auténtico líder en la cancha para su equipo, con capacidad para anotar, pero sobre todo para dirigir y repartir juego (6.4 asistencias de media por partido). Se ha perdido los tres últimos partidos europeos por una grave lesión en el ligamento del dedo pulgar de la mano, pero si se cumplen las previsiones de los médicos, el internacional islandés sí podrá jugar esta eliminatoria de cuartos contra el Unicaja.

Otros jugadores muy importantes en los esquemas de Pedro Calles son Malte Delow (9.6 puntos y 5.3 rebotes) y Justin Bean (12.1 puntos y 4.6 rebotes). También juega esta temporada en el ALBA Moses Wood, hijo del que fuera jugador del Unicaja David Wood. Moses firma en lo que va de curso en la BCL 9.8 puntos y 3.1 rebotes.

El ALBA alemán, rival del Unicaja en la eliminatoria previa a la Final Four de la BCL. / BCL

Estadísticas

El duelo Unicaja-ALBA reúne a los dos equipos con mejor porcentaje de tiro de 2 de toda la competición. Los verdes lideran esta clasificación con un fantástico 59.1 % de acierto, mientras que los germanos son segundos, con 57.7%. También son los dos mejores de toda la BCL repartiendo asistencias. El Unicaja firma 22.8 por partido, por las 22.6 que reparten los de Berlín.

El ALBA, además, es el equipo que más balones roba de la competición. 9.8 por partido, un aspecto muy importante y en el que los verdes deberán poner el foco.

Noticias relacionadas

Fechas de la eliminatoria

El recorrido del Unicaja en estos cuartos de final ya tiene un dibujo muy definido a la espera de los horarios confirmados de los partidos. El primer partido se jugará en el Martín Carpena el miércoles 1 de abril (Miércoles Santo), a partir de las 20.30 horas. El segundo asalto llegará una semana después, en la pista del Alba de Berlín y está previsto para el miércoles 8 de abril. Y si ninguno de los dos equipos hubiera resuelto antes el cruce, el tercer y definitivo encuentro regresaría a Málaga, el miércoles 15 de abril.