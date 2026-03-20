El Unicaja se enfrentará al ALBA Berlín en los cuartos de final de la Basketball Champions League 2025/2026

El Unicaja ya conoce el camino a seguir para repetir por cuarta vez consecutiva su presencia en la Final Four de la Basketball Champions League. El azar deparó este viernes en el sorteo celebrado en Badalona que sea el ALBA Berlín el rival de los cajistas en los cuartos de final de la Basketball Champions League 2025/2026.

¿Suerte?

Podía haber sido el Galatasaray turco o el Nymburk checo, pero la suerte (buena o mala, ya se verá) decidió que el rival cajista en el play off al mejor de tres partidos sea el equipo germano, que hasta la pasada temporada competía en la Euroliga. Los entrenados por el cordobés Pedro Calles llegan a este Top 8 de la BCL después de ser segundos en el Grupo J del Round of 16, por detrás del AEK de Atenas.

Pedro Calles, junto a sus jugadores. / BCL

Fechas del play off

El recorrido del Unicaja en estos cuartos de final ya tiene un dibujo muy definido. El primer partido se jugará en el Martín Carpena el miércoles 1 de abril (Miércoles Santo), a partir de las 20.30 horas. El segundo asalto llegará una semana después en la capital de Alemania y está previsto para el miércoles 8 de abril. Y si ninguno de los dos equipos hubiera resuelto antes el cruce, el tercer y definitivo encuentro regresaría a Málaga, el miércoles 15 de abril.

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Emparejamientos de los cuartos de final de la BCL 2025/2026. / BCL

Resto de emparejamientos y Final Four

Los otros emparejamientos de los cuartos de final de la Basketball Champions League serán La Laguna Tenerife-Galatasaray, AEK-Joventut y Rytas Vilnius-ERA Nymburk. En caso de que el Unicaja se clasifique para la Final Four, que se jugará del 7 al 9 de mayo, el equipo de Ibon Navarro jugará la semifinal frente al ganador del duelo de cuartos entre el AEK y el Joventut. La FIBA confirmará en las próximas horas las fechas y horarios definitivos de los tres posibles partidos de la eliminatoria entre los cajistas y los alemanes. Lo que ya es seguro es que el primer partido de la serie se jugará el Miércoles 1 de abril, Miércoles Santo, en el Palacio Martín Carpena, a partir de las 20.30 horas.