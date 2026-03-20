El Unicaja quiere seguir su buena racha ante el Tenerife

Otro partidazo en el Carpena. El Unicaja recibe este sábado a las 20 horas a La Laguna Tenerife en un duelo clásico ya del baloncesto español y también del básket FIBA. Y es que cajistas y chicharreros son, una temporada más, dos de los máximos favoritos para ganar la Basketball Champions League que este mismo viernes conoció sus cruces de cuartos de final previos a la Final Four.

Aroma a play off

Cajistas y tinerfeños se citan en el Palacio para jugar un partido de esos con aroma a play off. Con dos victorias de ventaja en la clasificación a favor del Unicaja (15 por 13), el partido puede ser decisivo para la posición final de unos y otros de cara a las eliminatorias por el título. Parece casi imposible enjugar el +16 de la ida a favor de los canarios (95-79), pero un triunfo este fin de semana de los de Ibon Navarro colocaría un colchón de tres triunfos a favor de los verdes que parece casi definitivo, contando con que después de este partido quedarán solo 11 jornadas más para el final de la Fase Regular.

Bajas

Las bajas en el Unicaja vuelven a marcar la previa del partido. Kravish, que precisamente se lesionó en la jornada 4 en La Laguna, no estará. Tampoco Tyson Pérez. Parece complicado que llegue a tiempo la recuperación de Chris Duarte. Tampoco es seguro que pueda jugar Tyler Kalinoski, con un virus estomacal. ¿Balcerowski?... pues en principio parece recuperado, pero habrá que ver en qué tanto por ciento está para ayudar.

La gran duda del rival es Patty Mills. El base australiano recién fichado debutó entre semana en la BCL, pero está muy lejos de su mejor momento físico y es muy probable que Txus Vidorreta lo descarte para el duelo de esta noche.

La Laguna Tenerife visita Málaga este sábado. / BCL

Puntería

Si en algo sobresale el conjunto que dirige por octava temporada consecutiva el bilbaíno Txus Vidorreta (décima en el club) es en su puntería. Los canarios son líderes en acierto desde los tiros libres anotados (82,67%) y desde el triple (39,30%), siendo los terceros que más lanzamientos desde la larga distancia encestan (10,77). Además, son también terceros de la competición en acierto en tiros de 2 (56,27%), y el quinto equipo con mejor valoración (96,86 créditos).

Estos datos vienen respaldados por una amplia plantilla en la que sobresale Giorgi Shermadini. El pívot georgiano, ex del Unicaja (2017-19), es, un año más, uno de los jugadores más destacados de la Liga Endesa. A sus casi 37 años el gigante de 2,17 metros promedia 14,1 puntos (70% en tiros de 2), 5,3 rebotes y una asistencia para 18,9 de valoración, siendo el segundo jugador más valorado de la competición. Sin embargo, no se entiende su gran rendimiento sin su conexión con el eterno Marcelinho Huertas. El base brasileño sigue a sus 42 años dando clases magistrales sobre el parqué, firmando 15,1 puntos, 6,4 asistencias (líder de la liga) para 15,8 de valoración.

Ellos dos son la cara más reconocible de un proyecto que cuenta con otros nombres destacados como son el base Bruno Fitipaldo (7,3 puntos, 2,6 asistencias); los escoltas Wesley Van Beck (9,3 puntos), Joan Sastre (2,9 puntos) y el ex del Unicaja Jaime Fernández (10,9 puntos, 2,8 asistencias); los aleros Rokas Giedraitis (7 puntos, 2,5 rebotes) y Thomas Scrubb (6,4 puntos, 3,3 rebotes); y los interiores Aaron Doornekamp (7,8 puntos, 3,3 rebotes), Fran Guerra (6,5 puntos, 3,6 rebotes) y el ex del Unicaja Tim Abromaitis (4,8 puntos, 2,5 rebotes).

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