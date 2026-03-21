Convocatoria
Duarte tampoco juega el Unicaja-La Laguna Tenerife
El dominicano seguirá de baja por sus problemas físicos, mientras que Balcerowski sí vuelve a la convocatoria
El Unicaja continúa su andadura en el Carpena y se vista en Liga Endesa para recibir a La Laguna Tenerife. En los vestidos de corto, Ibon Navarro recupera a Olek Balcerowski, que se perdió el duelo anterior por un proceso vírico. Sin embargo, a las bajas ya conocidas de David Kravish y Tyson Pérez, en esta jornada 23, también se mantiene la Chris Duarte.
Duarte
El jugador dominicano se perderá su cuarto encuentro consecutivo. Desde la molestia que sufrió en el entrenamiento matinal del partido contra el Elan Chalon, que le dejó sin saltar a cancha en el decisivo partido en Francia, no ha vuelto a participar. Tampoco lo hará este sábado ante los de Txus Vidorreta. Las pruebas médicas descartaron la gravedad en una lesión que continúa alejando al alero de la dinámica de partido.
Balcerowski y Kalinoski
Olek Balcerowski no disputó el pasado martes el choque de cierre del Round of 16 ante el Joventut de Badalona, que certificó el pase a cuartos de BCL como primeros para los cajistas. El pívot polaco estuvo indispuesto, ingresado para recibir suero, por un virus. En la rueda de prensa previa al duelo ante los insulares, el técnico vitoriano confirmaba el contagio de Kalinoski, que no pudo entrenar el pasado jueves a diferencia del interior. Ambos jugadores parecen estar recuperados, ya que sus nombres han entrado en la lista de Ibon Navarro.
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