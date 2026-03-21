Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja con el Tenerife: "Hemos llegado blandos, sin colmillo"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa este sábado tras el bochorno en Liga Endesa ante La Laguna Tenerife (70-95). La jornada 23 fue una tortura para los cajistas, que se vieron superados de principio a fin por los isleños, y la falta de acierto propio. El técnico vitoriano destacó que los suyos no compitieron "no por falta de ganas, sino porque no hemos podido".

Valoración del partido

"Felicitar a La Laguna Tenerife por la victoria, han jugado muy bien. Nos faltó mucha energía desde el principio. Ante este equipo necesitamos que sea máxima, de lo contrario, hay que tener concentración y acierto… No hemos tenido nada de eso. El equipo lo ha intentado, pero hemos cometido errores muy infantiles que nos han castigado. En el tercer cuarto hemos intentado subir el nivel, pero en 40 segundos nos han hecho un parcial de 0-9 que ha acabado un poco con nuestra dinámica de volver al partido. A partir de ahí, hemos empezado a cometer multitud de errores.

No es plato de buen gusto tener estos partidos en casa, con nuestra gente. Detrás hay cansancio mental de ir, con el gancho, al límite en las últimas semanas, sacando los partidos adelante. Hemos llegado muy blandos y sin ese colmillo. Todo eso, junto con el acierto del Tenerife, explica el marcador final".

Killian Tillie ante La Laguna Tenerife. / Gregorio Marrero / LMA

Falta de concentración

"La sensación que tenemos es que, a nivel emocional, no hemos llegado bien. Hemos sacado las cosas como hemos podido. Hemos podido respirar por habernos metido en el play off de la BCL y estar arriba en la Liga ACB. Somos un equipo que necesita estar a pleno pulmón, a nivel de energía, para competir. No hay un único motivo. Quizá deberíamos haber hecho las cosas más sencillas, aunque ante el Tenerife no es fácil. Requiere mucha concentración y comunicarse bien…

Hemos llegado a todo muy tarde, y esto es porque no hemos ido con la activación correcta. No es una cuestión de culpa, es una cuestión de personalidad".

¿Toque de atención?

"Si hubiésemos perdido todos los partidos por un punto, los habríamos ganado igualmente. Casi prefiero esto. No es plato de buen gusto que nos pase en casa. Creo que hay que intentar ser comprensivo con el equipo, hoy está muerto. La mano de Kalinoski no la habéis visto… entre otras muchas cositas. Así es difícil que compitamos contra Tenerife como hemos podido hacer en partidos anteriores. Nos va a venir bien cargar las pilas, volver el martes y preparar el partido contra el Barcelona. No sé fuera, pero dentro no va a ser ningún drama. No hemos competido, no por falta de ganas, sino porque no hemos podido".

Ausencia de Duarte

"Podríamos haber decidido dejar fuera a Tyler Kalinoski, que tiene la mano hinchada por un golpe, y meterlo a él, pero solo ha hecho un entrenamiento y necesitábamos a gente que hubiera hecho al menos dos. Duarte todavía tiene alguna molestia y hay que ser prudentes con él. Creo que, a partir del martes, se incorporará al grupo y, si lo merece más que otro compañero, jugará".

Perry, irregular durante el curso

"Te agradezco mucho que me hagas esta pregunta porque la última vez que la hicisteis, en el siguiente partido hizo 30 puntos".

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Patty Mills

"Conozco a Txus, si dice que no va a jugar, es que va a jugar. Pensaba que seguramente no jugaría hasta que Txus dijo que no, entonces, seguro que sí. Tiene mucha calidad. ¿Nos han hecho más daño los tiros de Patty Mills que Marcelinho? Seguramente no. Pero son jugadores que te marean pasando el balón, llegas tarde a todo. Existe esa sensación de que te están dominando. Meter un tirador en el Tenerife, con los manejadores que ya tiene, les viene como anillo al dedo. No nos ha sorprendido, sabemos que tiene mucha calidad y mucho talento".