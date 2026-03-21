Txus Vidorreta pone en duda el debut liguero de Patty Mills en el Unicaja-La Laguna Tenerife

Txus Vidorreta encara la cuenta atrás para el partido liguero de este sábado en el Palacio Martín Carpena contra el Unicaja, correspondiente a la jornada 23 de la Fase Regular de la Liga Endesa. El técnico vasco del equipo canario sabe que su equipo deberá rendir a un gran nivel para poder ganar en Málaga. También habló del estado físico de su plantilla y de la posibilidad de que Patty Mills, fichado hace un par de semanas, tenga todavía que esperar algún tiempo más para debutar en la Liga Endesa.

Una semana cargada

«Es una semana con muchos viajes, por lo tanto poco tiempo para trabajar. Una semana compleja para poder preparar los partidos y ayudar en la evolución de los jugadores que necesitan esa progresión. Pero por lo demás bien, sin grandes contratiempos, con la incorporación al entrenamiento de Joan Sastre en parte del trabajo y sumando algo de trabajo con Patty Mills, sin problemas con el resto de jugadores».

Shermadini, Huertas y Jaime Fernández, tres jugadores claves de La Laguna Tenerife. / ACBPhoto

Unicaja

«Creo que está en un buen momento, después de todos los problemas de lesiones que tuvo en el mes de octubre, unidos a las ausencias de muchos jugadores importantes en temporadas previas y al tiempo necesario para dotar de química a una plantilla con muchos jugadores nuevos. Después de la Copa, está en un buen momento, jugando bien, con ritmo, intensidad y acierto. Si no es el mejor momento de la temporada, está cerca, porque su línea de victorias y derrotas es la mejor del año con diferencia. Además, fueron capaces de sacar un partido muy importante en Francia y garantizarse la primera posición en el sorteo de la BCL con la victoria contra el Joventut. Es un rival con plantilla muy larga, con diferentes jugadores y virtudes, todos con calidad, y que incluso fue capaz de sacar adelante el partido contra el Joventut con cuatro ausencias».

¿Debut liguero de Patty Mills?

«Ha podido hacer tres entrenamientos desde que llegó, después de un viaje muy largo y cansado. Está con mucha ilusión y muchas ganas, es un jugador con una calidad enorme, pero lleva un año sin jugar, así que tiene que ir adquiriendo sensaciones poco a poco. Evidentemente, el pasado martes en Italia, si el partido hubiera sido importante, no habría jugado. De cara al partido de Málaga tengo que hacer un descarte; va a viajar, pero no tiene muchas opciones de jugar, salvo que haya algún problema. La próxima semana será muy importante para él, porque estará asentado en la isla con su familia y su equipo, tendrá cinco entrenamientos completos y ahí espero que adquiera el ritmo suficiente para entrar en una rotación estable hasta final de temporada, siempre que se den los pasos que queremos. Estaba comparando la llegada de Kyle Guy, cuyo fichaje se anunció el 1 de enero y pudo jugar el primer partido el día 6, pero su rendimiento llegó a partir del día 14, tras cinco días de entrenamiento. Si con Kyle nos fue bien, vamos a repetir el mismo plan con Patty».

Patty Mills, en su debut en la BCL. / BCL

Conexión Marcelinho Huertas-Patty Mills

«Como era un entrenamiento lo del martes pasado en Italia, quería que Marce y Patty estuvieran juntos en todo momento, al menos en los tres primeros cuartos. Cambió un poco en el último cuarto, pero el objetivo era que compartieran pista porque Marce es un entrenador en cancha y facilita la comunicación. Es algo que llevamos haciendo muchos años: cuantos más manejadores tengas en el campo, menos se nota la agresividad de los rivales sobre tus mejores jugadores. Si presionan mucho a Marce, pueden subirla Jaime o Bruno, y ahora también Patty. Es una característica de nuestros equipos y del baloncesto actual desde hace años. Cuantos más manejadores tienes, mejor controlas el ritmo del partido, puedes acelerar o frenar según convenga».

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El partido se juega este sábado en el Martín Carpena, a partir de las 20 horas.