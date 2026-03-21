Patty Mills y La Laguna Tenerife destrozan la buena racha del Unicaja (70-95)

El mes de marzo glorioso e inmaculado del Unicaja, en la Liga Endesa y en Europa, echó este sábado su primer borrón. Después del guantazo a mano abierta recibido a mediados de febrero en la Copa del Rey de Valencia, el equipo había reaccionado a lo grande: con cuatro victorias seguidas, con un baloncesto muy reconocible y con una imagen que recordaba bastante la del pasado reciente y glorioso de títulos y felicidad. La Laguna Tenerife acabó de un plumazo con ese cuento de hadas.

El equipo de Txus Vidorreta jugó mejor los 40 minutos, llevó el ritmo siempre del partido, encontró en Patty Mills y en Marcelinho Huertas una pareja letal, estuvo especialmente acertado en sus tiros y fue un rodillo imparable para un Unicaja voluntarioso, pero sin ninguna chispa. Y sin piernas es muy difícil ganarle a nadie.

Liga Endesa | Unicaja-La Laguna Tenerife en imágenes / Gregorio Marrero

Las bajas

No es cuestión de buscar excusas, pero las ausencias, otra vez, de David Kravish, Tyson Pérez y Chris Duarte fueron determinantes. El resto de jugadores verdes lo intentaron, pero es verdad que siempre llegaron una décima de segundo tarde a cada balón dividido, a cada rebote largo, a cada intento de robo... Vaya, que no fue el día.

Mal el Unicaja desde el arranque

El inicio del partido ya fue descorazonador. Al equipo no le entraron los tiros y La Laguna lo aprovechó para irse 2-10. Ibon movió el árbol. Cambió a todo su cinco inicial, pero no varió el guion. El técnico cajista tuvo que parar el partido con -10 en el marcador, 5-15, y solo 3 minutos para llegar al final del primer cuarto. Le costó mucho al equipo entrar en el ritmo de un partido que llegó al minuto 10 cuesta arriba: 11-20. Mucho trabajo por delante.

Perry tuvo un día gris, como el resto del equipo. / Gregorio Marrero / LMA

Mills hizo mucho daño en su primer día en la ACB. Infalible desde el 4.60, lideró a su equipo en ataque. Balcerowski apareció para intentar enganchar al equipo en el marcador. Pero fue un quiero y no puedo. La Laguna jugó mucho mejor, tuvo más acierto y la diferencia fue creciendo más y más. Ibon mandó a los suyos al rincón de pensar con 23-38 y solo ya 2.28 para el descanso. Tras un -17 (26-43), el partido se fue al descanso con un decepcionante 30-46.

Segundo tiempo

Un parcial de 11-0 en el inicio de la segunda parte encendió al Carpena. Los verdes se pusieron a 5, 41-46. Con el partido otra vez abierto llegaron tres triples seguidos del rival (dos de Mills y uno de Doornekamp) que volvieron a romper el partido, 41-55. Otra vez había que volver a empezar, pero ya solo con 5.33 para el final del tercer cuarto.

El equipo quiso arreglar todos sus males solo con triples y no era el día. Cuando movía el balón, siempre encontraba mejores soluciones, pero le costó encontrar su ritmo. La Laguna jugó muy cómodo y con el marcador a favor, todavía más. El partido alcanzó el último cuarto con un ya ¿definitivo? 54-74.

Webb III y Doornekamp tuvieron un tenso duelo. / Gregorio Marrero / LMA

No tuvo historia el último cuarto. Solo la de refrendar la "paliza" de un CB Canarias que ni en sus mejores sueños pensó en tener una tarde tan plácida en el siempre duro y rocoso Palacio Martín Carpena. El marcador final, 70-95, fue el fiel reflejo de lo vivido. Borrón y cuenta nueva. No queda otra.

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Semana tranquila

Tras el examen con suspenso contra La Laguna Tenerife, tocan ahora unos días tranquilos. La BCL para a la espera de que arranque el play off de cuartos de final la semana siguiente. Los verdes podrán trabajar con tranquilidad de cara a otro partidazo que llegará el próximo fin de semana. Y es que el Unicaja visita el domingo 29 de marzo la pista del Barça de Xavi Pascual. Otro duelo de esos marcados siempre en rojo en el calendario liguero. Hace un mes, nadie habría pensado que el Unicaja pudiera ganar en el Palau. Hoy, a pesar de este último traspié tan feo contra el Tenerife, pocos dudan de que el equipo de Ibon Navarro está capacitado para competirle la victoria a los culés en la guarida blaugrana. La cuenta atrás para las 19 horas del inminente Domingo de Ramos ya está en marcha. Ojalá que sea con mejores sensaciones.