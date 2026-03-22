Chris Duarte mejora de su lesión en el sóleo: ¿cuándo volverá a jugar?

El Unicaja sigue con demasiados problemas físicos: David Kravish, Tyson Pérez y Duarte volvieron a ser baja este sábado contra La Laguna Tenerife. La verdad es que está siendo una temporada muy dura con las lesiones para la plantilla entrenada por Ibon Navarro. Eso sí, se ve algo de luz al final del túnel.

Chris Duarte será, salvo sorpresa, el primero de los tres lesionados en regresar al equipo. Si las previsiones se cumplen, el jugador se entrenará a partir del martes con el resto de sus compañeros, preparando la próxima cita liguera de los verdes, que será visitando el próximo domingo al Barça en el Palau Blaugrana.

Rueda de prensa

El propio Ibon Navarro dejó ver este regreso al equipo del exNBA en la rueda de prensa posterior a la derrota el sábado de los verdes contra La Laguna Tenerife. "Nosotros podíamos haber dejado a Kalinoski fuera, porque tenía la mano hinchada, y meter a Duarte, pero solo ha hecho un entrenamiento y el partido requería mucha concentración. Todavía tiene una molestia. El no conocer a los jugadores cómo son con las molestias, hace que la gente sea prudente con él. Creo que a partir del martes se incorporará con normalidad al grupo y si merece jugar más que otro compañero, estará en Barcelona".

Lesión entrenando en Chalon

Duarte sintió dolor en el sóleo justo al finalizar la sesión de tiro previa al partido que el Unicaja jugó en la pista del Chalon, el pasado martes 10 de marzo. Una lesión muy poco habitual, en un entrenamiento que es de pura activación, el mismo día del partido, sin ningún tipo de riesgo físico habitualmente para los jugadores. El caso es que las molestias musculares le impidieron ya jugar esa misma noche la "finalísima" europea por un puesto en el play off de cuartos y también le han dejado fuera de los tres siguientes partidos oficiales que han jugado los de Los Guindos: Casademont Zaragoza, ASISA Joventut y La Laguna Tenerife.

Chris Duarte celebrando en un partido con el Unicaja. / ACBPHOTOS / Mariano Pozo

Sóleo

El problema en el sóleo ha remitido en estos últimos días y aunque el jugador todavía no está al cien por cien, la idea es que en esta semana sin partido continental, el jugador dominicano vaya entrando desde el martes, progresivamente, en el trabajo del equipo para poder viajar y volver a la cancha el próximo fin de semana en el duelo contra los culés.

Kravish se retira lesionado en el partido jugado en La Laguna. / ACBPhoto-Emilio Cobos

David Kravish y Tyson Pérez

Los otros dos jugadores que permanecen de baja, David Kravish y Tyson Pérez, también están en la fase final de recuperación de sus respectivas dolencias. Con ellos no hay fecha segura de vuelta, aunque las cuatro semanas que se anunciaron para Tyson Pérez como periodo de baja aproximado para recuperarse de sus problemas en el tendón de Aquiles de su pie derecho, están en su momento final. Su presencia contra el Barça parece descartada. ¿Contra el ALBA el miércoles Santo...?

Noticias relacionadas

Con Kravish hay que ir día a día. Es una baja que dura ya muchos meses y en el club no quieren precipitarse con él. La verdad es que se le echa mucho de menos, su incorporación sería un gran fichaje de primavera, pero de momento no hay fecha de vuelta.