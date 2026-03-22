Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa después de la jornada 23

El Unicaja perdió este fin de semana un par de puestos en la clasificación de la Liga Endesa, tras su derrota del sábado en el Martín Carpena contra La Laguna Tenerife (70-95). Los verdes siguen asentados en la zona noble de la tabla, muy cerca del segundo puesto, aunque también es verdad que el Surne Bilbao Basket, noveno, viene con fuerza desde atrás y es una amenaza para cualquiera de los que luchan por estar en el play off por el título. Se salva de ese peligro el líder destacado, Real Madrid, que salvo debacle inesperada será el campeón de la Liga Regular. El Unicaja cierra la jornada 23 en el séptimo puesto, con 15 victorias y 8 derrotas, mismo número de victorias que Baskonia (4º), Barça (5º) y Joventut (6º).

Real Madrid, líder; Valencia, segundo

El Real Madrid sigue siendo líder destacado. Ganó en el Palau Blaugrana en el partido que cerró la jornada y firma un espectacular 21-2 en la clasificación. Los de Sergio Scariolo aventajan al Valencia Basket, segundo, en 4 triunfos. Con solo 11 jornadas por delante, se puede dar por casi seguro el primer puesto de la Fase Regular para el equipo merengue.

El Real Madrid se paseó por el Palau Blaugrana. / VICTOR SALGADO

UCAM, tercero

Sigue el UCAM Murcia de Sito Alonso siendo la gran revelación de la temporada. Ganaron los universitarios un partido complicadísimo en Manresa y suman ya 16 victorias ligueras, cinco menos que el líder y solo una por debajo que el equipo taronja. Los murcianos son terceros en solitario de la tabla.

Unicaja, empatado con cuatro equipos a 15 victorias

Baskonia, Barça, Joventut y Unicaja tienen el mismo número de victorias. Como quiera que no se han disputado todavía los dos partidos de Liga entre esos cuatro equipos, se colocan en la clasificación por su average general. Y ahí, el Unicaja es el peor de los cuatro, por lo que está séptimo, aunque empatado con el cuarto, un Baskonia que tiene, eso sí, un partido todavía pendiente.

El Unicaja perdió con La Laguna Tenerife. / Gregorio Marrero / LMA

La Laguna Tenerife cierra el play off

El equipo canario, que ganó este fin de semana en Málaga, es el octavo, cerrando la zona del play off. Los de Txus Vidorreta suman 14 victorias, una menos que el Unicaja y el resto de equipos empatados con los verdes.

Surne Bilbao, gran amenaza para todos

El único equipo que podría sacar a alguno de los 8 primeros de la zona de play off de aquí al final de temporada es el Surne Bilbao, que este fin de semana volvió a ganar su partido liguero, en este caso en la pista del MoraBanc Andorra (98-102). Los vascos tienen también 14 victorias, las mismas que el Tenerife, pero en el caso del equipo bilbaíno, disfruta de un partido más que el resto de aspirantes, al tener adelantada una fecha del calendario liguero.

Noticias relacionadas

Esprint final por la Liga

A falta de 11 jornadas para que la Fase Regular eche el cierre, la clasificación está muy igualada. Solo el Real Madrid parece tener su posición garantizada. Del segundo al noveno, cualquier cosa puede pasar todavía. El Unicaja no se puede descuidar con lo que viene detrás, pero tampoco hay que descartarlo para la lucha por el Top 4 liguero, previo al play off por el título.