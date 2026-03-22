Rival del Unicaja en el play off de la BCL: Victoria del ALBA Berlín en la Bundesliga

El ALBA Berlín, rival del Unicaja en los cuartos de final de la Basketball Champions League, sí ganó este fin de semana el duelo de su Liga. El equipo de Berlín remontó un partido que por momentos pareció perdido para superar al Rostock Seawolves por 89-85 en el Uber Arena. Un gran Malte Delow (27 puntos, su mejor marca personal de la temporada) fue una de las claves para entender el triunfo de los entrenados por el cordobés Pedro Calles, que contó con toda su plantilla, a excepción de Martin Hermannsson, que sigue recuperándose de su lesión en el dedo.

Partido equilibrado

Los berlineses tuvieron dificultades para encontrar su ritmo en los primeros diez minutos del partido, mientras que los visitantes del Rostock mostraron un ataque de alta efectividad. Posteriormente, el próximo rival europeo del Unicaja se mostró más agresivo en ataque, pero el partido estaba muy cuesta arriba para ellos al descanso: 39-56.

El ALBA Berlín será un rival muy duro para el Unicaja. / BCL

Factor Malte Delow

En la segunda mitad, los berlineses protagonizaron una remontada, aumentando su intensidad en defensa y su consistencia en ataque. Un factor clave en esta remontada fue el alero del ALBA, Malte Delow, quien anotó 15 puntos en poco menos de cuatro minutos, dejando el marcador en 68-74 al inicio del último cuarto. El pívot del ALBA, Norris Agbakoko, también tuvo una mayor participación en los rebotes ofensivos, completando así la remontada. Con una actuación sólida y enérgica, y el apoyo de la afición del ALBA, los berlineses derrotaron finalmente a los Rostock Seawolves por 89-85.

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Segundos de la Bundesliga

Con esta victoria, el ALBA se asienta en la segunda plaza de la clasificación, con 18 triunfos y 7 derrotas, en las 25 jornadas ya disputadas. El líder es el Bayern de Múnich, con 20-3. El próximo partido para los de Pedro Calles será el próximo fin de semana, en la pista del Braunschweig, el domingo a las 18 horas. Tres días después llegará el estreno del play off de cuartos de final de la BCL, en el Martín Carpena, donde le esperará el Unicaja a partir de las 20.30 horas.