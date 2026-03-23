Próximo rival Liga Endesa
Exigente doble jornada de Euroliga para el Barça, antes de recibir al Unicaja
El conjunto de Xavi Pascual, que juega este martes contra el Efes y el viernes ante el Estrella Roja, afronta la semana con la moral tocada después de la paliza con el Real Madrid (76-95)
El Unicaja busca reponerse de la dolorosa derrota del pasado fin de semana en el Martín Carpena ante la Laguna Tenerife de Patty Mills. Los cajistas, lejos de contar con tregua, tienen otro rival de nivel esta próxima jornada. El Barça recibe a los malagueños en el Palau para disputar el domingo, a partir de las 19:00 horas, el vigesimocuarto duelo liguero del curso. Los culés afrontarán antes dos exigentes encuentros de Euroliga ante el Anadolu Efes y el Estrella Roja. Los verde y morados, por su parte, se centrarán solo en entrenar.
Doble jornada de Euroliga
Es cierto que el Barça no tendrá que desplazarse en su doble jornada en Europa, lo que siempre reduce el desgaste logístico, pero la carga competitiva sigue siendo considerable. Especialmente relevante es el segundo de esos encuentros. Los azulgranas recibirán al Estrella Roja del excajista Tyson Carter el viernes a las 20:30 horas, por lo que contarán con un margen de menos de 48 horas antes de su choque frente al Unicaja.
Lesiones y moral baja
A esta exigencia del calendario se suma la situación de la plantilla catalana. El equipo dirigido por Xavi Pascual cuenta actualmente con una rotación limitada debido a varias bajas por lesión, lo que le obliga a exprimir a sus jugadores principales. A pesar de que Toko Shengelia regresó ante el Real Madrid, tras una lesión en el sóleo que le hizo perderse los tres choques previos, los culés siguen sin poder contar con Nico Laprovittola y Juan Núñez. El argentino se encuentra siguiendo un tratamiento conservador debido a su rotura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho. Mientras, el madrileño también está centrado en su recuperación del menisco externo de la rodilla derecha.
Este contexto puede suponer una pequeña ventaja para los de Ibon Navarro, que también experimentan un momento de desgaste físico importante. No obstante, los malagueños tienen que recuperar moral tras el pinchazo con el Tenerife, pero el Barça también necesita hacerlo después de su paliza en el Palau frente al Real Madrid (76-95) y contarán con su afición como principal apoyo. Por lo que el Unicaja debe subir la concentración para encarar un choque muy importante para mantenerse en la zona noble de la tabla.
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