El excanterano del Unicaja Álvaro Folgueiras se vuelve viral en el March Madness de la NCAA

Álvaro Folgueiras sigue escribiendo su propia historia y la del baloncesto español fuera de las fronteras nacionales. El excanterano del Unicaja y del CB El Palo revolucionó el March Madness tras encestar para Iowa el triple que puso el definitivo 73-72 en el partido ante la vigente campeona del torneo, Florida. El ala-pívot selló el pase al Sweet 16, instancia que los Hawkeyes no alcanzaban desde 1999.

Actuación completa

El paleño, saliendo desde el banquillo, firmó 14 puntos (1/1 en tiros de dos, 2/4 en triples y 6/6 en libres) en 17 minutos, además de cinco rebotes, una asistencia, un robo y tres pérdidas, en una actuación muy completa pese a los problemas de faltas. Su triple decisivo, tras asistencia de Bennet Stirtz, se hizo viral en redes.

"Esto es realmente especial. Marzo es para los soñadores y no hay mejores soñadores que nosotros. "Cinco hombres adultos contra cinco hombres adultos, y nosotros lo deseábamos más... Somos uno de los 16 mejores equipos del país. Seguimos con hambre de victoria", afirmó el jugador tras el choque. Ahora, Iowa jugará en Houston ante Nebraska con la Final Four a solo dos victorias.

Álvaro Folgueiras celebró su triple histórico con su madre

El deporte deja imágenes emotivas dentro de la pista, pero también fuera. Folgueiras se fundió en un abrazo con su madre, Beatriz Campos, tras el encuentro. Su padre, fallecido cuando él tenía nueve años, estuvo muy presente, al que el jugador dedicó el triple mirando al cielo.

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"Tener a mi madre aquí es muy especial para mí. ¿Dónde estaría el mundo sin las madres? Es muy duro, ha pasado por cosas duras en su vida. Muchas veces, cuando tengo problemas en el baloncesto, pienso en ella como un ejemplo de resiliencia. Y eso realmente me inspira. Es muy especial. Mi madre está ahí después de luchar por mí toda su vida, soy tan afortunado de que sea mi madre... Me vio con la selección este verano y vino una vez en mi primer año aquí, pero no jugaba mucho. Ahora puede ver dónde estoy, lo duro que he trabajado. Ella mandó a su hijo con 16 años a Estados Unidos, con un mal inglés, sin nada... Pero sí a un chico con sueños y con hambre. Es para ella y para mi padre, que estará viéndolo. Ella me dijo te quiero cientos de veces. Es todo para mí", cerró el malagueño en una noche para la historia del baloncesto español en la NCAA.