Basketball Champions League
El ALBA Berlín pierde a un jugador para la eliminatoria de BCL contra el Unicaja
Junto a la salida por mutuo acuerdo del interior Martynas Echodas, está la duda entorno al regreso por lesión de la principal referencia en la dirección de juego germana, Martin Hermannsson
El ALBA Berlín, rival del Unicaja en los cuartos de final de la Basketball Champions League, se ha desprendido de uno de sus interiores tan solo unos días antes de visitar el Martín Carpena para disputar el primer asalto de la eliminatoria. El conjunto berlinés ha anunciado la rescisión de contrato de Martynas Echodas, ala-pívot que aterrizó en la capital alemana este curso desde el Manisa.
Sus números previos en Turquía invitaban al optimismo, pero su etapa en el ALBA no ha cumplido las expectativas y abandona la dinámica del cordobés Pedro Calles antes de que acabe la temporada.
Rescisión del ala-pívot Martynas Echodas
Las lesiones han sido un factor determinante en el rendimiento de Echodas. Una dolencia en la rodilla le mantuvo fuera de las pistas hasta diciembre. Tras su regreso, no logró consolidarse en la rotación y es lo que ha precipitado su salida en un momento delicado de la temporada.
El lituano se marcha por mutuo acuerdo con 13 encuentros disputados en Bundesliga con la camiseta de los de Berlín, donde van segundos, y seis en una BCL que les enfrentará con los de Ibon Navarro en estos cuartos de final.
La presencia de Martin Hermannsson, en el aire
La salida del interior no es el único foco dentro del róster alemán. Uno de los jugadores capitales, el base Martin Hermannsson, se ha perdido los últimos compromisos por una lesión en el ligamento del pulgar. El internacional islandés no juega desde el 4 de febrero, un duelo de BCL que se acabó llevando su equipo ante el AS Karditsas (84-80). En dicha actuación firmó 11 puntos y 3 asistencias.
Desde entonces, 14 encuentros ha sido baja la referencia en la dirección de juego del próximo rival de los malagueños entre competición doméstica y continental. Las previsiones apuntan a que podrá estar disponible para la serie ante los cajistas, pero por el momento sigue la duda.
El Unicaja en el horizonte
Así están las cosas en Berlín. El conjunto germano vislumbra el duelo en Málaga entre dudas y ajustes de última hora. Un escenario que el Unicaja intentará aprovechar, el próximo miércoles 1 de abril a partir de las 20.30 horas, para dar el primer golpe en una eliminatoria que arranca con varias e importantes incertidumbres.
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