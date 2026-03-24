Ibon Navarro: "Duarte considera que es la estrella del equipo, pero le hemos convencido de que no es así"

Ibon Navarro repasó este martes en el programa de 101 TV Zona Verde temas de mucha actualidad en relación con el Unicaja. Durante la entrevista tuvo especial énfasis el rol de Chris Duarte en el conjunto cajista. El técnico vitoriano explicó que el alero se percibe como "la estrella de este equipo", aunque desde el club ya le han convencido "con palabras y hechos, de que no es así". Habló de la forma de ser "pasional" en la que se apoya el ex de los Vaqueros de Bayamón, sin dejar de lado su carácter. Además, el coach verde dio pistas sobre el esperado regreso del dominicano este domingo ante el Barça a la dinámica de partidos, después de cuatro ausencias por lesión.

Rol de 'estrella' de Chris Duarte

"Bueno, lo primero con Chris ha sido reajustar los roles. Hemos llegado a pedirle que haga cosas para las que no venía. Venía para ser anotador y, de la noche a la mañana, le pedimos que fuese generador. No es que no esté capacitado, es que no está habituado. Requiere su tiempo. El ataque y la defensa aquí son diferentes en ritmo, con muchas normas. Lo que sí tengo claro es que si el domingo juega un buen partido en el Palau no diremos que ya está bien. No sé cuánto va a durar el proceso. Depende mucho de su control de las emociones- Él es muy pasional. En cuanto le das un poco de chispa, salta. Es parte de su proceso de madurez, contextualizar las cosas, relativizarlas. Ni un día estás en lo más alto ni otro en lo más bajo".

Ibon entiende que hay que pasar por un proceso. "Él llega tarde al equipo porque lo primero a lo que tiene que habituarse es a lo que está fuera del equipo. Es una cuestión de cómo son las personas y de la cultura de la que viene. Viene de una cultura en la que el jugador estrella tiene ciertas libertades e incluso ciertos derechos para expresar algunas cosas. Él considera que es la estrella de este equipo, aunque nosotros ya le hemos convencido, con palabras y hechos, de que no es así. Aun así, todavía tiene ese punto".

Chris Duarte celebrando en un partido con el Unicaja / ACB PHOTO / Mariano Pozo

El entrenador del Unicaja habló con admiración del dominicano: "Es una persona con la que es muy fácil hablar. Oye, a veces le cuesta escuchar, pero sí que te oye. En esa cabeza hay muchos años de un tipo de vida, de una educación que se ha construido a sí mismo, de una persona que ha pasado por cosas que el resto no hemos vivido. Incluso el racismo o que te miren mal. Nos cuesta entender esas cosas, pero cuando entiendes por qué las hace, entiende dónde está y que nosotros estamos para ayudarle, porque cuanto mejor esté él, más nos va a ayudar a nosotros".

¿Personalidad esperada del dominicano?

"Al final, todo está basado en lo mismo. Si él estuviera jugando bien y se sintiese tan útil como quiere sentirse en el equipo, sería diferente. Cuando eso pase, todo se va a ajustar. Los jugadores puertorriqueños, dominicanos… tienen esa personalidad. En EEUU. se rebeló contra esas novatadas y cosas que le pasaban durante su formación. No iba a ser un gatito, pero creíamos que iba a ser bueno para el equipo tener un jugador con ese espíritu, si el resto de las cosas hubiesen estado bien. Estamos intentando reajustar todos los roles dentro, no los deportivos, sino los personales. Por eso duermo poco".

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Chris Duarte antes de debutar en la Copa del Rey. / Miguel Ángel Montesinos

¿El jugador estrella de este Unicaja?

El entrenador cajista presumió de esa plantilla polivalente en la que cada día puede brillar un jugador. "Cada día hay una estrella. Eso ha sido este equipo y es por lo que se nos ha valorado fuera. Se ha hablado de nosotros y de lo que es Unicaja. Tener ese espíritu tan coral, en el que cada día destaca uno y en el que es muy difícil que perdamos partidos porque van apareciendo jugadores. Esa ha sido la fortaleza que hemos ido cultivando. Del primer año al segundo no hubo más que un cambio, no es lo normal. Lo habitual es que de este año al que viene haya más cambios… o no. Quedan meses de competición y las cosas pueden, y van a, mejorar. Hay que darle tiempo y hacer las valoraciones al final. No estamos contentos porque comparamos con el año pasado. Comparamos un vino joven con uno gran reserva", finalizó.