SUNEL Group se une a Unicaja Baloncesto como socio de sostenibilidad: alianza estratégica a largo plazo

El Unicaja y el SUNEL Group han establecido un nuevo modelo de colaboración entre clubes deportivos y empresas. El formato es innovador en materia de alianzas estratégicas en el deporte profesional con respecto a las formas tradicionales de patrocinio. Ahora, el club de Los Guindos y el que fue socio presentador de la Temporada X de la BCL 2025/26, apuestan por un enfoque más relacional que publicitario.

Socio de sostenibilidad

El SUNEL Group se une a Unicaja Baloncesto como socio oficial de sostenibilidad, aportando su experiencia internacional en proyectos de infraestructura a gran escala y orientados a dicho aspecto. "Ambas entidades establecen una alianza para el desarrollo de actividades ESG conjuntas, dando forma a un enfoque basado en la innovación y la creación de valor a largo plazo. Esta colaboración se centrará en el objetivo de generar un impacto positivo tanto en el entorno deportivo como en el social", explicaba la entidad cajista en el comunicado.

Noticias relacionadas

Firma del acuerdo

El acuerdo fue firmado en el centro deportivo de Los Guindos. El presidente del Grupo SUNEL, Miltos Zygouras, una entidad que expande su presencia en el ecosistema del baloncesto europeo, y el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, fueron los encargados de formalizar el acuerdo.